В 1899 году британский поэт Редьярд Киплинг опубликовал в популярном в то время журнале империалистическое и расистское по своей сути стихотворение: "Соединенные Штаты и Филиппинские острова". В нем он поднял филиппинский вопрос в контексте завершения войны между США и Испанией. В ту эпоху яростной международной экспансии капитала Америка, как молодая капиталистическая страна, не стала исключением и тоже начала прокладывать свой путь империализма. Испано-американская война стала его началом, превратив США из региональной державы в глобального игрока.

На первый взгляд, империалистический путь США не столь кровавый, как путь расширения старых колониальных империй. Зарубежная экспансия Соединенных Штатов в основном обеспечивалась за счет покупок, аннексий или заключения соответствующих договоров. Дело в том, что как "республика", рожденная в результате борьбы против колониализма, Америка отказывается признавать свою "колониалистскую" историю. Поэтому, когда речь заходит о заграничных территориях, историки обычно говорят только об официальных приобретениях, избегая вопросов экспансионизма, занимающих центральное место в американской истории. Но на самом империалистический пусть США был отнюдь не столь солнечным. Он был вымощен ложью, предательствами, кровью и слезами.

В 1898 году Соединенные Штаты Америки находились в расцвете сил. В то время они всецело были заняты расширением своих коммерческих интересов за рубежом, намереваясь добиться большего права голоса на международной политической арене и выйти на более широкий международный рынок. В то время мир уже разделили между собой старые колониальные империи. Следовательно, новые колониальные империи не имели иного выбора кроме как соревноваться со старыми империями. Слабеющая Испания казалась легкой добычей. Под предлогом "поддержки независимости кубинского народа", США развязали войну с Испанией с целью захватить испанские колонии на Американском континенте и взять под контроль Карибский бассейн.

"Поддержка независимости кубинского народа" - всего лишь красивая ложь. Ввиду стратегического положения Кубы и ее важности для американского бизнеса Соединенные Штаты давно зарились на ее земли, в надежде аннексировать их. Как сказал Джон Адамс в 1823 году, "включение Кубы в Федеративную республику представляет огромную важность для продолжительности и целостности самой Федерации". Это убеждение долгое время являлось политическим консенсусом в Соединенных Штатах Америки. Испания находилась в упадке и не могла справиться с восстаниями в таких колониях, как Куба или Филиппины. Провозгласив ей войну, США попытались воспользоваться плодами победы повстанцев, разделив испанские колонии в своих интересах.

После окончания Испано-американской войны Соединенные Штаты Америки унаследовали роль Испании как "защитника" кубинских интересов и начали "нести политическую, духовную и моральную ответственность за благополучие кубинского народа". С 1899 по 1902 год США продолжали осуществлять военную оккупацию Кубы, пока кубинцы не приняли "Поправку Пратта" и не внесли ее в Конституцию Кубы, что стало постоянным договором. Эта поправка фактически дала Соединенным Штатам законное право вмешиваться во внутренние дела Кубы и осуществлять там "законное управление". Поправка запрещала кубинскому правительству подписывать любые международные договоры, которые могли бы нанести ущерб независимости Кубы или позволяли бы иностранным силам использовать остров в военных целях. Она также признавала право США вмешиваться в дела Кубы для защиты ее независимости и поддержки правительства в мере, необходимой для "охраны жизни, собственности и личных свобод". После этого Америка ограничила международную торговлю и собственное производство Кубы, вынудив импортировать американские товары и превратив ее в рынок сбыта для своей продукции.

Если "оккупацию" Кубы США обеспечили себе за счет лжи, то их "колонизация" Филиппин была полна предательства, крови и слез. В начале войны американское правительство пообещало заключить союз с военным правительством филиппинских повстанцев для совместной борьбы с Испанией и гарантировало, что после окончания войны Филиппины обретут независимость. ВМС США организовали военно-морскую блокаду и обеспечивали оружием лидера филиппинского восстания Эмилио Агинальдо, помогая ему изгнать испанцев. Поддержка американской армии воодушевляла филиппинских повстанцев. Эмилио Агинальдо говорил: "Действия американцев не продиктованы мотивами наемных войск, они защищают нашу любимую страну из-за желания помочь всему человечеству и избавить множество жертв от горя. Люди готовы сплотиться в том месте, где развевается американский флаг. Они - наши освободители!" В июне 1898 года Эмилио Агинальдо учредил правительство и провозгласил Декларацию независимости: "Под защитой могущественной гуманистической американской нации, от имени народа Филиппинских островов, мы торжественно заявляем о свободе и независимости филиппинского народа".

Однако "освободители" очень быстро бросили филиппинских повстанцев. В августе 1898 года, после капитуляции Испании Соединенные Штаты Америки сорвали маску гуманизма, отвернулись от бывших товарищей по оружию, заблокировав филиппинских повстанцев за пределами города Манила. Президент США Уильям Мак-Кинли выступил с заявлением, в котором заявил, что "не будет осуществлять контроль над территорией вместе с бунтовщиками", и потребовал, чтобы филиппинцы "признали военную оккупацию и власть США".

В феврале 1899 года Филиппинская республиканская армия восстала против американской оккупации. Вспыхнула война. Она продолжалась до 1902 года. Оккупационные войска США столкнулись со стихийными восстаниями местного населения. В 1901 году более 500 жителей городка Балангига на острове Самар в центральной части Филиппин подняли восстание и убили 48 американских солдат. В отместку американские военные устроили резню в Балангиге, приказав убить "всех представителей мужского пола старше 10 лет и тех, кто способен держать в руках оружие". В результате резни было убито около 2500 человек, включая женщин и детей. Кроме того, резня народа моро, устроенная американскими военными, способна затмить любые другие зверства в американской истории. Тогда было убито от 800 до 1000 человек, включая женщин и детей. Только шесть 6 человек выжило, уровень смертности составил 99 процентов. Марк Твен так саркастически это прокомментировал: "Мы их полностью уничтожили, не оставив даже младенца, который мог бы поплакать над мертвой матерью... Это беспрецедентная победа американских солдат-христиан".

В своей книге "Как спрятать империю: география, территория и сила США" Дэниел Иммервар указал, что к середине 1902 года американская армия потеряла около 4000 солдат, более трех четвертей из них умерли от болезней. В книге предоставлена статистика, согласно которой потери филиппинской армии составили 16 тысяч человек. Но это только зарегистрированное количество погибших на войне и лишь небольшая часть от общего уровня смертности. Генерал Дж. Франклин Белл подсчитал, что только на острове Лусон война унесла жизни около 600 тысяч человек. Это шестая часть населения Филиппин. Исследования историка Кена Де Бевуаза показали, что между 1899 и 1903 годами на войне погибло около 775 тысяч филиппинцев.

После так называемой войны за "освобождение Кубы" и войны со старой колониальной империей Испанией США получили "колониальный контроль" над Кубой и Филиппинами посредством покупок и подписания соответствующих соглашений. Используя Кубу как плацдарм, Соединенные Штаты взяли под контроль регион Карибского моря. Используя Филиппины как транзитную базу, США открыли себе путь для экспансии в Восточную Азию. Таким образом они провозгласили всему миру возвышение Соединенных Штатов Америки. После этого США последовательно оккупировали Гуам, Самоа и другие территории, укрепили свои позиции во время двух мировых войн, расширили свои заграничные территории и стали мировым гегемоном.

После Второй мировой войны Филиппины обрели независимость, а Гавайи и Аляска стали американскими штатами. С одной стороны, это было результатом колониального сопротивления. С другой стороны, извлекая выгоду из экономического развития и технического прогресса, США начали заменять колонизацию глобализацией, используя более скрытые методы. Например, они играли руководящую роль в установлении международных политических и экономических правил, устраивали "цветные" революции и гибридные войны. Таким образом они продолжили вмешиваться в дела других стран, прокладывая свой путь империализма, упакованный в красивую ложь "свободы", "демократии" и "прав человека".