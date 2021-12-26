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26.12.2021 18:05
Рубрика: Власть

Путин поставил министрам задачи на 2022 год

Текст: Владимир Кузьмин
В уходящем году правительство работало как сплоченная и профессиональная команда, кабмин справился с вызовами и задачами, заявил президент Владимир Путин в пятницу на традиционной перед Новым годом встрече с министрами. В 2022 году глава государства рассчитывает, что правительство обеспечит качественный и долгосрочный экономический рост. Ключевыми задачами названы повышение реальных доходов населения и защита граждан от колебания цен.
Владимир Путин назвал ключевую задачу правительства: повышение реальных доходов населения. Фото: РИА Новости Владимир Путин назвал ключевую задачу правительства: повышение реальных доходов населения. Фото: РИА Новости
Владимир Путин назвал ключевую задачу правительства: повышение реальных доходов населения. Фото: РИА Новости

Традиционно в последние дни года президент встречается с министрами, чтобы подвести некоторые итоги и поставить задачи на будущее. До пандемии Владимир Путин всегда лично приезжал в Дом правительства на Краснопресненскую набережную, но коронавирус эти встречи перевел в режим видеоконференций. "Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас, - заявил Путин. - Вы с ней справляетесь, действуете четко, сплоченно, как профессиональная команда". По словам президента, последние дни года всегда пролетают стремительно, все стараются сделать как можно больше, уложиться в графики и планы. "Я не сомневаюсь, что и правительство работает в таком же режиме сегодня. Причем должен отметить, что, пожалуй, не только сегодня, не только в преддверии Нового года. Потому что время сложное, требует от всех полной отдачи", - заметил Путин.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ ТАСС
Видеотрансляция: Мишустин проводит последнее в этом году заседание кабмина

В таком режиме правительство смогло добиться хороших результатов. Экономика страны не только восстановилась после спада, но и превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. "Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, стала лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается", - отметил Владимир Путин. Глава государства перечислил и другие плюсы в работе кабмина: выстроена большая системная работа для борьбы с коронавирусом; продолжалась реализация адресных мер, направленных на поддержку людей, семей с детьми, трудовых коллективов, ключевых отраслей и предприятий, малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций.

После этапа восстановления экономики перед страной стоят задачи следующего уровня, указал президент. "Необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост. Для этого у нас есть и мощные ресурсы государства, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны на полную мощность задействовать все факторы роста", - сказал президент и заметил, что он нужен не сам по себе, не как самоцель. "Он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны, в наших городах и поселках, вести к повышению доходов людей, российских семей", - заявил глава государства.

"Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой, - расставил Путин акценты. - Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции". Цены выросли, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. Правительство должно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по людям с небольшими доходами, сказал президент.

Владимир Путин - министрам: Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы

Весомые и очевидные результаты в следующем году президент ждет от реализации национальных проектов. "Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели и ощутили реальные зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах и на селе", - заметил он. При всех сложностях и корректировках в целом эта работа продвигается по графику. Сейчас она подошла к экватору. "Нацпроекты действую уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены", - подчеркнул Владимир Путин. "В центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек", - напомнил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил президента, что правительство сделает все необходимое, чтобы выполнить поставленные национальные цели развития. "Все, чтобы нашим людям комфортно жилось", - заявил глава кабмина.

Правительство сделает все необходимое, чтобы выполнить поставленные национальные цели развития. Фото: kremlin.ru

Поддерживая взятый рабочий темп, правительство сразу после встречи с президентом провело свое заседание. Глава кабмина сообщил, что со следующего года расширяется перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. В нем будет 808 наименований. Включены не только новые современные лекарства, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных. "Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача", - подчеркнул Мишустин. В список добавлен препарат "Рисдиплам". Он необходим для помощи людям со спинальной мышечной атрофией.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Путин объявил о запуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Почти 92 миллиарда рублей будет распределено между 80 регионами для капитального обновления более двух тысяч школ. "Предусмотрен не только ремонт зданий, но и оснащение учебных заведений оборудованием, и создание возможностей для занятий спортом", - заявил премьер. Масштабная программа капремонта общеобразовательных учреждений стартует со следующего года. За пять лет планируется привести в порядок более семи тысяч зданий.

Бюджетную поддержку получат проекты субъектов Федерации по обновлению городского электрического транспорта. "Начиная со следующего года в течение пяти лет на эти цели в рамках такого подхода будет направлено до 100 миллиардов рублей", - обозначил Михаил Мишустин объемы этой поддержки. На первом этапе о своем участии заявили более 10 регионов. Планируется закупить свыше 1500 трамваев и более 400 электробусов, построить и реконструировать около 700 километров путей и более 120 зарядных станций для электробусов.

Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели и ощутили реальные зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах и на селе

Шести регионам Дальнего Востока - Якутии, Чукотке, Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому и Хабаровскому краям - правительство отдельно направит в общей сложности еще около 5,5 миллиарда рублей для повышения качества жизни людей и совершенствования инфраструктуры, благодаря которой проще будет создавать рабочие места. "Подготовлено распоряжение, которое поможет строить там новые и реконструировать действующие объекты инфраструктуры территорий опережающего развития. Это новые здания в промышленных парках и автодороги, присоединение к сетям электро- и газоснабжения, подводка необходимых инженерных коммуникаций, многие другие объекты", - рассказал глава кабмина.

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