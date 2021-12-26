Путин рассказал про ответ РФ при отказе НАТО дать гарантии безопасности

Если Вашингтон и НАТО не будут давать гарантии безопасности России, то выбор вариантов ответа будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. Об этом заявил президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - пояснил Владимир Путин.

"Мы же не для того, чтобы… что-то прекратить с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - добавил он.