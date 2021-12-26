Фестиваль "Геометрия" снова собрал звезд экспериментальной музыки

Самый принципиальный, увлеченно отстаивающий интересы умной, экспериментальной и некоммерческой музыки фестиваль продолжался две недели одновременно в Москве и Санкт-Петербурге.

Именно эти люди часто и движут вперед развитие современной, не попсовой музыки, интеллектуальной, поэтичной и щедрой на свежие идеи. И именно их альбомы и синглы вот уже 20 лет выпускает рекорд-компания "Геометрия".

В фестивале в честь 20-летия "лейбла правильной музыки" (так справедливо звучит девиз "Геометрии") выступили и те, чьи альбомы здесь выходили: уже ставшие звездами "АукцЫон", Владимир Волков, "Ива Нова", Алексей Борисов и "Ночной проспект", Сергей Летов. И дебютировавшие совсем недавно: художницы "Сестры Новых", отыгравшие свой артистичный корневой девичий панк, смоленская группа "С коленями как у птицы", напомнившая раннего Петра Мамонова - визуально: клоунаду на стыке истерики, по музыке - погружающие в транс ритмы и звуковые образы.

В фойе устраивали выставки картин и фотографий, посвященных року. Например, Олег Беликов, фотокор "Собеседника", много снимавший Виктора Цоя, представил неизвестные прежде работы.