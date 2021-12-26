На Москву идет сильная метель

После 15:00 воскресенья в столице резко ухудшится погода. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным специалистов, резкое ухудшение непогоды ожидается с 15:00 воскресенья и до конца суток. В этот период времени ожидается сильная метель, порывы ветра до 17 м/с, снегопад. Выпасть может до 4-6 см снега.

На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица. Коммунальные службы продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Москвичам посоветовали не выходить на улицу, а попав на улицу, не укрываться под деревьями.

Улучшится погода уже в понедельник днём.