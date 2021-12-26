Под Курском три человека погибли в ДТП

Три человека - в том числе ребенок, - стали жертвами массового ДТП в Курской области.

Авария произошла в 18:10 субботы на 151 километре автодороги Курск - Воронеж.

- По предварительным данным, 49-летний водитель Hyundai Tucson допустил столкновение с встречным Toyota Avensis, затем Hyundai врезался в "Газель", - рассказали в УМВД по региону.

Водитель Toyota погиб на месте. Его пассажиры: 43-летняя женщина и двое 10-летних детей, - госпитализированы с тяжелыми травмами. Позже женщина и ребенок скончались в больнице. Также травмированы водитель и две пассажирки Hyundai.