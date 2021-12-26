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26.12.2021 21:24
Рубрика: Происшествия

В столичном ТЦ возникла паника из-за вооруженного гранатой посетителя

Текст: Сергей Бабкин

На севере столицы в торговом центре посетитель пригрозил взорвать гранату, сообщает телеканал "Москва-24" со ссылкой на очевидцев.

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По предварительным данным, в магазине парфюмерии в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе один из посетителей попытался унести товар, не заплатив. А когда на это обратила внимание охрана, мужчина неожиданно выхватил предмет, похожий на гранату, и пригрозил взрывом. В результате возникла паника - посетители кинулись к выходу.

Злоумышленник во время суматохи сбежал. Ведется его розыск.

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