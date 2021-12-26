Лучших унтовщиков определили в Забайкалье

Традиционный фестиваль унтов состоялся в Чите. Это одно из мероприятий забайкальского краевого проекта "Культурный код".

"Выставка-ярмарка унтов и валенок, а также эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов, собрала почти 40 участников. Конечно, унтов было больше всего", - отметили организаторы.

Каждый мастер старался удивить красотой, удобством, расцветкой и износостойкостью изделий. Фестиваль собрал унтовщиков из 14 бурятских родов Забайкалья, уходящих корнями в село Укурик. Именно там заложил основы промысла Бальжин Намдаков, отец знаменитого художника Даши Намдакова.

Гран-при фестиваля удостоен Баир Аюров из села Укурик. В номинации "Лучшая семейная мастерская" победила Димид Базыржапова из Улан-Удэ. Автором лучшего дизайна женских унтов стал Даши-Цырен Балбыров из Укурика, создателем лучшего дизайна мужских унтов - Жанна Цыбикова из Улан-Удэ.

Призом "За сохранение традиций имени Бальжина Намдакова" награждена Туяна Галданова. За лучший дизайн детских унтов отмечен представитель Республики Бурятия Радна-Базыр Дугаров. Кроме того, участники фестиваля получили специальные призы от Даши Намдакова.