В Забайкалье прорвало дамбу

Чрезвычайным происшествием завершилось воскресенье для поселка Кокуй Сретенского района Забайкальского края - грунтовые воды прорвали одну из действующих там дамб.

Решением проблемы по поручению губернатора региона Александра Осипова занимается исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Кошелев, региональное минприроды и власти Сретенского района.

"К сожалению, одну из двух созданных в Кокуе дамб властям района не удалось удержать. Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы", - передает слова Александра Осипова пресс-служба губернатора.

Ранее в шести населенных пунктах Сретенского района Забайкалья из-за выхода грунтовых вод и образования наледи был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для вывда грунтовых вод из поселений Сретенского района из резервного фонда губернатора было выделено 16 миллионов рублей.