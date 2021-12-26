Владикавказские полицейские поймали мошенника-гастролера

Сотрудники уголовного розыска из Северной Осетии задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. По версии полицейских, он предлагал жертвам обменять валюту по выгодному курсу, но взамен реальных денег отдавал "билеты банка приколов", сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

Подозреваемого поймали после очередного инцидента во Владикавказе. Жертвой обмана оказался пенсионер, подрабатывающий таксистом.

- Злоумышленник во время поездки рассказывал, что в выходной день из-за неработающих банков ему негде обменять валюту и предложил пенсионеру обмен по выгодному курсу. Получив от мужчины 16 тысяч рублей, мошенник дал ему купюры банка приколов и поспешил скрыться, - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший поспешил обратиться в полицию. Правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали того в Пятигорске, откуда привезли в Северную Осетию.

В МВД республики считают, что на счету злоумышленника может быть серия подобных преступлений, которые он совершал в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.