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26.12.2021 19:21
Рубрика: Власть

На чеченском курорте Ведучи увеличат сезон катания до пяти месяцев

Текст: Никита Пешков
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Сезон катания на горных лыжах и сноуборде на всесезонном курорте Ведучи в Чеченской республике после строительства дополнительной инфраструктуры будет длиться с ноября по апрель. Об этом во время пресс-конференции главы Чечни Рамзана Кадырова заявил министр туризма региона Муслим Байтазиев.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Он заявил, что строительство курорта было разделено на этапы. Сначала инфраструктуру создавали на южном склоне. Теперь до декабря 2023 года ее будут возводить на северо-ориентированном склоне хребта Данедук.

- Сейчас южный склон, на котором вся основная инфраструктура, находится на отметке 1550 метров над уровнем моря. Верхняя точка, трассы, которые будут на теневом северно-ориентированном склоне, будут на отметке 2200 метров. Уже с октября месяца на северном склоне у нас минусовая температура, там лежит снег. Он находится там где-то до апреля месяца. У нас будет полноценный международного уровня курорт с 15 километрами трасс, с несколькими канатными дорогами и с сезоном примерно с ноября по апрель, - заявил Байтазиев.

По его словам, место для строительства курорта было выбрано правильно. При этом он отметил, что ни один горнолыжный курорт не обходится без систем искусственного снегообразования. Глава республики Рамзан Кадыров также подчеркнул, что Ведучи ориентируется не только на экстремалов-горнолыжников, но и на туристов в любое время года.

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