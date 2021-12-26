В Петербурге полицейский отобрал у водителя гранату с выдернутой чекой

В Петербурге сотрудник полиции, задерживая пьяного водителя, отобрал у него гранату с выдернутой чекой, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Ситуация получилась драматичной. Полицейский патруль задержал водителя Chery Tiggo, мужчина явно не мог управлять транспортным средством. Как и положено в таких случаях, инспектора стали оформлять протокол.

Неожиданно водитель достал из сумки гранату, выдернул чеку. Инспектор ДПС мгновенно выхватил гранату из рук водителя. Коллеги полицейского вызвали саперов.

Все это время инспектор с особой осторожностью держал гранату в руках. Когда на место приехали взрывотехники, они установили, что граната была учебной, то есть, не представляла опасности для окружающих.

В полиции не исключают, что на водителя, в связи со всей этой ситуацией, будет возбуждено уголовное дело.