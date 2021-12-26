Истребители потренировались защищать аэродромы Крыма от бомбежек

Истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 Южного военного округа (ЮВО) в ходе летно-тактических учений отработали перебазирование самолетов из Краснодарского края на оперативные аэродромы в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

"Перебазирование отрабатывалось на различные аэродромы в зоне ответственности ЮВО, в том числе на аэродромы в Крыму, на которых были развернуты временные пункты заправки авиационной техники, а также места стоянки и рабочие зоны специалистов авиационного вооружения", - информирует штаб Черноморского флота.

По данным военных, в ходе учений "экипажи выполнили ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты".

"Кроме того, в ходе полетов летчики отработали задачи по отражению налета бомбардировщиков условного противника на аэродромы в Крыму", - сказано в сообщении.

Параллельно с летчиками учения в Крыму проводили и десантники. В воскресенье завершились маневры, в которых были задействованы более 1200 военнослужащих. Десантники отрабатывали оборонительные и штурмовые операции.

"Подразделения Новороссийской дивизии ВДВ вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму и Краснодарском крае, маневры состоялись в рамках сбора руководящего состава ВДВ. Всего было задействовано более 1,2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники", - сообщили в Минобороны России.

Учебные занятия прошли на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Всего было задействовано более 10 тысяч военнослужащих подразделений, дислоцированных в ЮВО.