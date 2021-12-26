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26.12.2021,  
19:03
Текст:  Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Истребители потренировались защищать аэродромы Крыма от бомбежек

Истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 Южного военного округа (ЮВО) в ходе летно-тактических учений отработали перебазирование самолетов из Краснодарского края на оперативные аэродромы в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
Российские истребители осуществили перелет из Краснодарского края в Крым. Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС Российские истребители осуществили перелет из Краснодарского края в Крым. Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
Российские истребители осуществили перелет из Краснодарского края в Крым. Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

"Перебазирование отрабатывалось на различные аэродромы в зоне ответственности ЮВО, в том числе на аэродромы в Крыму, на которых были развернуты временные пункты заправки авиационной техники, а также места стоянки и рабочие зоны специалистов авиационного вооружения", - информирует штаб Черноморского флота.

Фото: Минобороны РФ / мультимедиа.минобороны.рф
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По данным военных, в ходе учений "экипажи выполнили ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты".

"Кроме того, в ходе полетов летчики отработали задачи по отражению налета бомбардировщиков условного противника на аэродромы в Крыму", - сказано в сообщении.

Параллельно с летчиками учения в Крыму проводили и десантники. В воскресенье завершились маневры, в которых были задействованы более 1200 военнослужащих. Десантники отрабатывали оборонительные и штурмовые операции.

"Подразделения Новороссийской дивизии ВДВ вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму и Краснодарском крае, маневры состоялись в рамках сбора руководящего состава ВДВ. Всего было задействовано более 1,2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники", - сообщили в Минобороны России.

Учебные занятия прошли на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Всего было задействовано более 10 тысяч военнослужащих подразделений, дислоцированных в ЮВО.

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