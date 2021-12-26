Россияне назвали самые любимые новогодние песни

Только слышишь слова "Новый год", а в голове уже сама собой начинает звучать самая новогодняя из всех новогодних песен - "В лесу родилась елочка". Так что нет ничего удивительного, что именно эту песню про елочку россияне назвали своей самой любимой. Без каких еще композиций и Новый год не праздник, выяснил сервис SuperJob.

С первым местом разобрались. А на втором с небольшим отрывом еще один новогодний хит с очень подходящим названием - "Новогодняя" от группы "Дискотека Авария". Вслед за исполнителями россияне дружно подпевают: "Скоро все случится, / Сбудется, что снится…"

Третью строчку поделили песни "Елочка-елка, лесной аромат" из мультфильма "Новогодняя сказка" и песня "Три белых коня" из фильма "Чародеи". Все-таки добрая и вечная классика - лучшее дополнение к новогоднему столу.

В топ-10 также попали песни "Маленькой елочке холодно зимой" и "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко в одном из главных новогодний кинохитов "Карнавальная ночь". Следом идут "Новогодние игрушки", "Снежинка" из "Чародеев" и "Снег кружится".

Не обошлось и без зарубежных хитов - Happy New Year от ABBA, Last Christmas от Wham! и Jingle Bells.

Также опрошенные называли и другие известные, но, может, не столь популярные композиции: "Кабы не было зимы" из мультфильма "Трое из Простоквашино", "Дед Мороз" из "Ну, погоди!", "Разговор со счастьем" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", "А снег идет", "Если у Вас нету тети" из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", а также Merry Christmas и Let It Snow.