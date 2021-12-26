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26.12.2021 10:54
Рубрика: Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Татьяна Барыбина Фото: Татьяна Барыбина
Фото: Татьяна Барыбина

На первом месте среди факторов, которые мешают в новогоднюю ночь - шум, точнее, взрывы петард и праздничных фейерверков. Они вызывают исключительно опасения и негативные эмоции у 19% опрошенных, что на 3% больше, чем в прошлом году. Второе место по степени тревоги - 10% участников опроса раздражает обилие алкоголя и связанное с ним большое количество нетрезвых людей вокруг. 7% опрошенных сказали, что для них самое неприятное в новогоднюю ночь - это телевизионная развлекательная программа, уровень которой из года в год падает все ниже. 3% сообщили о том, что тяжело переносят недосып после ночных гуляний. Еще 3% недовольны шумом на улицах из-за ночных гуляний до утра. А 2% признались, что их раздражает собственное одиночество, которое в новогоднюю ночь ощущается особенно остро, поскольку всеобщая одержимость празднованием "давит на психику". Еще 2% огорчены как раз тем, что праздник слишком быстро заканчивается.

Примерно у 23% участников опроса другие причины для раздражения в ночь на Новый год - излишние расходы (5%), плохо работающая сотовая связь (2%), слишком большое количество еды (4%), гора грязной посуды на кухне (3%), дорогие услуги такси (4%), необходимость работать (3%), бесконечные звонки (более 4%) и другие причины для недовольства.

А 28% россиян в новогоднюю ночь никто и ничто не раздражает. Таковы итоги опроса портала SuperJob, публикуемые на его сайте.

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