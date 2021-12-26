СМИ: Талибы начали охоту на помогавших британским войскам афганцев

Пришедшие к власти талибы (запрещенная в России радикальная группировка) начали охоту на афганцев, помогавших британским войскам.

Бывшие переводчики рассказали, что они скрываются со своими семьями, потому что талибы "ищут" их", пишет газета Independent. По данным печатного издания, "в страхе" живут тысячи человек. И все эти люди имеют право на переезд в Соединенное Королевство в рамках специальной программы.

Как рассказал один из переводчиков, власти Британии посоветовали ему поехать в Пакистан, но он не может этого сделать, так как нет паспорта. "Здесь очень опасно. Каждый день нам угрожают талибы. Они ищут нас. Мы прячемся и никуда не выходим", - рассказал 26-летний афганец, у которого есть жена и двое детей в возрасте пяти и шести лет.