Специалисты заявили о растущем риске распространения ВИЧ на фоне пандемии

Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из серьезных проблем и в нашей стране, и во многих других. В России темпы распространения ВИЧ благодаря принимаемым мерам в последние годы снизились. Тем не менее число только зарегистрированных пациентов с диагнозом ВИЧ в этом году увеличилось больше чем на 31 тысячу человек, а общее число ВИЧ-положительных составило 1,132 млн. На совещании "Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией", организованном ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, эксперты предупредили об основных рисках распространения ВИЧ, в том числе в результате внутрибольничных заражений, а также обсудили варианты противодействия инфекции.

По состоянию на конец сентября, в России проживало 1 132 087 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом "ВИЧ-инфекция" (по предварительным данным персонифицированного учета случаев ВИЧ-инфекции). За весь период наблюдения от СПИД и его осложнений в России умерло 413 930 человек.

По оперативным данным, на диспансерном учете в этом году состояли 785 206 инфицированных ВИЧ россиян, из них получали антиретровирусную терапию 640 678 пациентов.

За девять месяцев текущего года было выявлено 54 423 новых случая ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В то же время смертей было на 5,7% больше: в этом году с января по сентябрь умерло 23 319 инфицированных ВИЧ, в прошлом году за те же девять месяцев - 22 071. Пораженность ВИЧ-инфекцией на конец сентября, по предварительным данным, составила 774,5 на 100 тысяч населения России.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех регионах, причем наблюдается рост числа субъектов Федерации с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности общей популяции): с 22 в 2014 году до 41 в 2021 году.

Сегодня ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и распространяется в общей популяции, - сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

Большинство больных заразились при гетеросексуальных контактах (67,7%), причем количество зараженных при половых контактах ежегодно увеличивается. 2,5% больных инфицировались при гомосексуальных контактах. Доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 28,3%.

При этом, отметил Покровский, растет риск распространения ВИЧ путем внутрибольничных инфекций. На это, по мнению ученого, влияет несколько факторов: широкое распространение вируса в обычной популяции, скрытое (неотдиагностированное) носительство, а также увеличение среднего возраста инфицированных.

"Люди старшего возраста чаще обращаются за медицинской помощью, чаще лечатся в стационарах, и если в медучреждении допускаются нарушения эпидрежима, возрастает риск передачи инфекции по типу пациент-пациент", - пояснил Покровский, подчеркнув, насколько важно строгое соблюдение эпидемиологического надзора и контроля.

Пандемия новой коронавирусной инфекции осложнила борьбу с ВИЧ/СПИД, повлияв на доступность ее диагностики и лечения, оттянув материальные и людские ресурсы, - констатировали участники заседания. Это подтверждает исследование, проведенное ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственными организациями в 2020 году.

Тем не менее, что очень важно, удалось сохранить медицинскую помощь пациентам с ВИЧ: большинство опрошенных (71%) сообщили, что не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов, а почти четверть респондентов (23%) даже сообщили, что препараты доставлялись им домой. В настоящее время завершается второй этап этого исследования, которое позволит оценить ситуацию в 2021 году.

Кроме того, предстоит также оценить уровень охвата вакцинацией от COVID-19 людей, живущих с ВИЧ. Это важно, так как у ВИЧ-положительных коронавирус обычно протекает тяжело и повышается риск смерти. "Это означает не только необходимость регулярного наблюдения и антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ, но и особое внимание к вакцинации от коронавирусной инфекции", - отметили участники совещания.

По мнению экспертов, сегодня для успешной борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции необходимо активное участие специалистов разного профиля, информирование населения о необходимости соблюдать рекомендации по профилактике заражения ВИЧ.