Специалисты заявили о растущем риске распространения ВИЧ на фоне пандемии

По состоянию на конец сентября, в России проживало 1 132 087 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом "ВИЧ-инфекция" (по предварительным данным персонифицированного учета случаев ВИЧ-инфекции). За весь период наблюдения от СПИД и его осложнений в России умерло 413 930 человек.
По оперативным данным, на диспансерном учете в этом году состояли 785 206 инфицированных ВИЧ россиян, из них получали антиретровирусную терапию 640 678 пациентов.
За девять месяцев текущего года было выявлено 54 423 новых случая ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В то же время смертей было на 5,7% больше: в этом году с января по сентябрь умерло 23 319 инфицированных ВИЧ, в прошлом году за те же девять месяцев - 22 071. Пораженность ВИЧ-инфекцией на конец сентября, по предварительным данным, составила 774,5 на 100 тысяч населения России.
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех регионах, причем наблюдается рост числа субъектов Федерации с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности общей популяции): с 22 в 2014 году до 41 в 2021 году.
Сегодня ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и распространяется в общей популяции, - сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.
Большинство больных заразились при гетеросексуальных контактах (67,7%), причем количество зараженных при половых контактах ежегодно увеличивается. 2,5% больных инфицировались при гомосексуальных контактах. Доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 28,3%.
При этом, отметил Покровский, растет риск распространения ВИЧ путем внутрибольничных инфекций. На это, по мнению ученого, влияет несколько факторов: широкое распространение вируса в обычной популяции, скрытое (неотдиагностированное) носительство, а также увеличение среднего возраста инфицированных.
"Люди старшего возраста чаще обращаются за медицинской помощью, чаще лечатся в стационарах, и если в медучреждении допускаются нарушения эпидрежима, возрастает риск передачи инфекции по типу пациент-пациент", - пояснил Покровский, подчеркнув, насколько важно строгое соблюдение эпидемиологического надзора и контроля.
Пандемия новой коронавирусной инфекции осложнила борьбу с ВИЧ/СПИД, повлияв на доступность ее диагностики и лечения, оттянув материальные и людские ресурсы, - констатировали участники заседания. Это подтверждает исследование, проведенное ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственными организациями в 2020 году.
Тем не менее, что очень важно, удалось сохранить медицинскую помощь пациентам с ВИЧ: большинство опрошенных (71%) сообщили, что не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов, а почти четверть респондентов (23%) даже сообщили, что препараты доставлялись им домой. В настоящее время завершается второй этап этого исследования, которое позволит оценить ситуацию в 2021 году.
Кроме того, предстоит также оценить уровень охвата вакцинацией от COVID-19 людей, живущих с ВИЧ. Это важно, так как у ВИЧ-положительных коронавирус обычно протекает тяжело и повышается риск смерти. "Это означает не только необходимость регулярного наблюдения и антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ, но и особое внимание к вакцинации от коронавирусной инфекции", - отметили участники совещания.
По мнению экспертов, сегодня для успешной борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции необходимо активное участие специалистов разного профиля, информирование населения о необходимости соблюдать рекомендации по профилактике заражения ВИЧ.