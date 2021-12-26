Талибы ввели новые ограничения прав и свобод в Афганистане

Спустя четыре месяца после захвата власти в Афганистане правящий "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) постепенно ужесточает контроль над различными сферами общественной жизни.

Афганским водителям отныне запрещено слушать музыку за рулем автомобиля. Об этом говорится в сообщении министерства по сохранению добродетели и подавлению порока Афганистана, о котором было объявлено в воскресенье.

Женщины в Афганистане также лишаются ряда прав. Им разрешается ездить в машине только в хиджабе. Как именно это должно выглядеть, не разъясняется. Однако, как правило, талибы понимают под этим не только покрытие волос и шеи, но и накидку с головы до ног, уточняет немецкое издание Tagesschau.

Кроме того, водителям рекомендуется не брать с собой женщин, которые хотят проехать более 45 миль (около 72 километров) без сопровождающего мужчины. В письме, которое также было распространено в социальных сетях, автомобилистам, среди прочего, предлагается делать перерывы для молитвы. И они должны начать отращивать бороды.

"Талибан" также ужесточает курс на перестройку политического строя в стране. Радикальные исламисты распустили независимую избирательную комиссию и комиссию по рассмотрению жалоб на выборы. По словам официального представителя правительства "Талибана" Билала Карими, в этих органах нет необходимости. Он также сообщил, что недавно были упразднены министерства мира и по делам парламента.

Избирательная комиссия, созданная в 2006 году, занималась организацией и мониторингом президентских и других выборов в Афганистане.

Бывший представитель афганского правительства Халим Фидаи осудил роспуск комиссий. Решение показывает, что талибы "не верят в демократию". Бывший губернатор обвинил радикальных исламистов в том, что они закрепляют свою власть "пулями, а не путем выборов".