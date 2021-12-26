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26.12.2021 19:04
Рубрика: Общество

В 85 лет ушел из жизни писатель Альберт Лиханов

Текст: Татьяна Владыкина, Наталья Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Признанный "Человеком года" в России, лауреат Премии президента РФ, глава "Фонда защиты детей", помогавшего детям-сиротам, Альберт Лиханов скончался на 86-м году жизни.
Альберт Лиханов первый в СССР заговорил о сиротстве и сиротах. Фото: Аркадий Колыбалов Альберт Лиханов первый в СССР заговорил о сиротстве и сиротах. Фото: Аркадий Колыбалов
Альберт Лиханов первый в СССР заговорил о сиротстве и сиротах. Фото: Аркадий Колыбалов

Он родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В Свердловске в 1958 году окончил отделение журналистики Уральского государственного университета.

Фото: Из личного архива Альберта Лиханова
Писатель Лиханов: Защиту детства можно сравнить с самообучением музыке

Удача сопутствует первым его пробам в литературе. Журнал "Юность", выходивший тогда двухмиллионным тиражом, печатает его первый рассказ "Шагреневая кожа" (1962).

Потом Альберта Лиханова приглашают на работу в Москву. Он становится ответственным секретарем молодежного журнала "Смена", а потом его главным редактором.

Он был Человеком, у которого за других болело сердце. Это он первый в СССР заговорил о сиротстве и сиротах. Это он боролся с младенческой смертностью в Советском Союзе. Это он первый придумал фонд помощи детям. Это он неутомимо боролся с бездушными чиновниками и терпеливо объяснял, что приемное родительство - это гражданский подвиг и труд приемного родителя должен справедливо оплачиваться.

Он первый стал бороться с младенческой смертностью в Советском Союзе

Он помогал детям, которые оказывались с матерями в колонии. Заботился о том, чтобы глухой ребенок стал слышать, а больной туберкулезом имел возможность лечиться и восстанавливаться в санатории.

Прямая речь

Альберт Лиханов - о современном воспитании:

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Альберта Лиханова

- Я не знаю, кто придумал (скорее всего, он был глуп или был врагом России) отменить в школе воспитание. Русская педагогика состоит из двух начал: образование и воспитание. Образование без воспитания - зло.

...об учителях:

- Раньше перед учителем снимали шапку. И пока он не будет возвращен стране как человек, имеющий право влиять не только на знания, но и на разум, на поведение, толку ждать не приходится. Пока учитель - "продавец знаний", с ним будут торговаться, как на рынке.

Общество Утраты

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