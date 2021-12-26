В Индии от коронавируса начнут прививать подростков старше 15 лет

В Индии в 2022 году начнут прививать от COVID-19 подростков старше 15 лет.

"Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января. Это поможет нам защитить наших детей, посещающих школу, и поможет их родителям тоже",- заявил премьер страны Нарендра Моди. Он добавил, что скоро представят назальную вакцину от коронавируса и первую в мире ДНК-вакцину.

С 10 января в Индии начнется и ревакцинация населения. Первыми бустерную дозу получат работники здравоохранения, люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями, информирует ТАСС.

Полный курс вакцинации прошли более 60 процентов взрослого населения страны. А еще 90 процентов получили хотя бы одну дозу вакцины.

Индия находится на втором месте по числу инфицированных SARS-CoV-2 в мире. С начала пандемии коронавирусом заразились 34,7 миллиона человек, от вызванных COVID-19 осложнений скончались 479 тысяч человек.