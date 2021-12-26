В Кремле заявили о невозможности сделать из России жертву

Россия никогда ни на кого не нападала первой, но и жертвой ее сделать ни у кого не вышло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Россия никогда первой ни на кого не нападала. Вспомните историю, нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось", - сказал Песков, комментируя ситуацию вокруг Украины. Он согласился, что главное, "не решать военным путем гражданский конфликт в Донбассе". "Это то, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но, видите, одернуть Киев почему-то никто не хочет", - заметил представитель Кремля.

"Владимир Зеленский хочет пообсуждать с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину", - пояснил Песков. Президент России готов с ним говорить по двусторонним отношениям. На вопрос, может ли глава Украины прибыть на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург, пресс-секретарь российского лидера рассмеялся: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".