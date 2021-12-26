В Москве прошла премьера ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро"

Многие жители нашей страны не представляют себе новогодние праздники без ледовых шоу. Благо в последние годы есть выбор - смотреть можно представления разных артистов и в любом формате. Так, например, если кто-то не успел в реальности, несмотря на большой гастрольный тур по стране, посмотреть шоу Ильи Авербуха "Анна Каренина" - оно уже есть в записи на мультимедийной платформе Okko. В Москве в конце декабря - начале января родители с детишками - и не только они - спешат в этом году на шоу Татьяны Навки и Евгения Плющенко. Некоторые выбирают для посещения спектаклей на льду именно 30 или 31 декабря или 1 января - это стало уже традицией. Обозреватель "РГ" побывала на премьере нового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Ледовом дворце на Ходынском поле "Мегаспорт".

Шоу это по счету четвертое. В предыдущие годы Татьяна Навка представляла такие спектакли, как "Аленький цветочек", "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". На премьере в этом году присутствовали именитые гости -Дмитрий Песков, Араз Агаларов, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Елена Север, Валерия и Иосиф Пригожин, Михаил Турецкий, Ани Лорак, Жасмин, Александр Панайотов и другие. Многие из них приняли участие в постановке в том или ином качестве и сейчас пришли посмотреть, что получилось, да еще и привели своих детей и внуков. Таким образом премьера стала похожа на семейный праздник, к которому приобщились и простые зрители - тем более что они смогли пообщаться с участниками шоу лично - после представления в холле "Мегаспорта" состоялась автограф-сессия.

Каким же получилось шоу? Разноплановым. Зрители увидели симбиоз фигурного катания, классической хореографии и высоких технологий. Действие развернулось не только на льду, но и над ним, включая полеты артистов в облаках, магические трюки с участием акробатов. Много света и графики, фигуристы удивляли всех еще и как воздушные гимнасты - такие трюки они выполняли под куполом дворца, поддерживаемые специальными лонжами.

Кто знаком с "Лебединым озером", знает, что это - произведение довольно трагическое, но постановщики его преобразили - изменили финал, добавили юмора. В шоу есть свои клоуны - они же гуси, из-за чего в одной сказке прослеживается линия другой - российской народной "Гуси-Лебеди". Чемпионы мира по ледовой акробатике, солисты мировых ледовых шоу Владимир Беседин и Алексей Полищук заставляют зал смеяться так, словно зрители находятся в цирке. При этом - фигуристы-акробаты демонстрируют высокое мастерство.

Таким образом в спектакле вместо классического либретто - обновленный сценарий с новыми героями и неожиданными сюжетными поворотами. А бессмертные композиции Чайковского дополнены современными аранжировками и вокальными партиями в исполнении звезд российской эстрады. Признаться, это самый неожиданный перепад в шоу - музыкальные ряды разного исполнения и уровня приводят к тому, что зритель себя чувствует, как на американских горках - только погружается в один мир, как его тут же "переносят" в другой. Однако такое смешение музыкальных жанров характерно для ледовых шоу в целом и не только в нашей стране - поэтому никаких серьезных взысканий - таковы законы жанра.

Тем более что сама Татьяна Навка, для которой постановка именно "Лебединого озера" была давней мечтой, говорит о ней так: "Поскольку сегодня существует множество версий "Лебединого озера" - от классических до авангардных, на моих плечах огромная ответственность - показать что-то совершенно новое, то, чего еще никогда никто не делал. Нам удалось создать спектакль, который по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит всё, что было создано ранее. "Лебединое озеро" - это шоу, которое не имеет возрастных ограничений; история, которая растопит сердца и взрослых, и детей..." В ледовом шоу прославленная фигуристка, Олимпийская чемпионка Навка - генеральный продюсер , автор идеи и исполнительница главной женской роли - Одетты. Также в балете на льду задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович и чемпион мира среди юниоров, чемпион Универсиады Нодар Маисурадзе и многие другие звезды фигурного катания. Самая юная фигуристка в шоу - Надежда Пескова. Вместе с другими детьми она, в частности, исполняет композицию под "Танец маленьких лебедей", написанный Петром Ильичом Чайковским.