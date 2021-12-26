В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение

Прежде чем требовать компенсации от России, Западу самому сначала надо оплатить те потери России, который она понесла из-за санкций. Об этом заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами", - сказал он.

Напомним, что ранее ЕС обратился в ВТО, требуя от России €290 млрд в связи с ведением политики импортозамещения.

Цеков рекомендовал Западу "сначала выплатить России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций".