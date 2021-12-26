В возрасте 92 лет умер экс-президент Греции Каролос Папульяс

Экс-президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.

"С волнением и скорбью мы в последний раз приветствуем Каролоса Папульяса, патриота из (области - прим.) Эпир и политического деятеля. Его участие в национальном Сопротивлении и в борьбе против диктатуры были определяющими в его судьбе, отражая его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно отстаивал на протяжении всей своей карьеры", - заявила действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу. Ее слова приводит пресс-служба.

Она отметила, что Папульяс был экспертом в области международной политики и в период своей работы в министерстве иностранных дел он "способствовал тому, что Греция приобрела особый вес и укрепила свою роль как фактор стабильности в нашем регионе".

В свою очередь нынешний глава греческого МИД Никос Дендиас написал на своей страничке в Twitter, что Папульяс "служил с достоинством и духом солидарности обществу".

Каролос Папульяс родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Он занимал пост президента страны в 2005-2015 годах, министра иностранных дел в 1985-1989 годах и 1993-1996 годах.