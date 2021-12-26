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26.12.2021 19:43
Рубрика: В мире

В ВСУ заверили, что женщины будут проходить военные сборы по желанию

Текст: Диана Ковалева

Украинские женщины будут проходить военные сборы по желанию, заявил главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный.

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"Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур… Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию", - написал Залужный на своей странице в Facebook.

По его словам, постановка на воинский учет никак не изменит жизнь женщин. Это лишь позволит ВСУ знать, какие специалисты смогут в крайнем случае присоединиться к обороне страны.

"Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины", - отметил Залужный.

Ранее вступил в силу приказ минобороны Украины, по которому работающие представительницы ряда отраслей и профессий должны встать на воинский учет. Перечень, утвержденный документом, состоит 35 профессиональных направлений, каждое из которых включает в себя десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. В общей сложности приказ затрагивает сотни тысяч украинских женщин.

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