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26.12.2021 03:22
Рубрика: Общество

Врач Водовозов: Гибридный иммунитет лучше всего защищает от "омикрона"

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Лучшая защита от нового штамма коронавируса "омикрон" - гибридный иммунитет. Об этом заявил врач-терапевт Алексей Водовозов. Он напомнил, что новый вариант SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью. И даже те, кто ранее сталкивался с уханьским штаммом или "дельтой", могут заразиться.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание", - сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Но наилучший эффект достигается при сочетании этих двух условий - перенесенная болезнь и вакцинация. По словам Водовозова, люди с гибридным иммунитетом имеют защиту в десятки раз более сильную, чем те, у кого его нет.

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