Врач Водовозов: Гибридный иммунитет лучше всего защищает от "омикрона"

Лучшая защита от нового штамма коронавируса "омикрон" - гибридный иммунитет. Об этом заявил врач-терапевт Алексей Водовозов. Он напомнил, что новый вариант SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью. И даже те, кто ранее сталкивался с уханьским штаммом или "дельтой", могут заразиться.

"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание", - сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Но наилучший эффект достигается при сочетании этих двух условий - перенесенная болезнь и вакцинация. По словам Водовозова, люди с гибридным иммунитетом имеют защиту в десятки раз более сильную, чем те, у кого его нет.