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Вышел русский трейлер "Жажды золота" с Заком Эфроном

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    26.12.2021, 11:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Exponenta Film Фото: youtube.com/ Exponenta Film
Фото: youtube.com/ Exponenta Film

Австралийский триллер "Жажда золота" (Gold) обзавелся русским трейлером. Ролик доступен на YouTube. Там же - синопсис.

Речь про двух незнакомцев, путешествующих вместе через безлюдную пустыню. И когда они находят огромный золотой самородок, один из компаньонов отправляется за техникой, дабы его транспортировать, а второй остается присматривать за сокровищем. С неприятными последствиями - длительное ожидание под палящим солнцем, опасностью нападения диких животных, природные неудобства и всё такое прочее выльются для участника предприятия в серьезное испытание.

Занимался лентой Энтони Хэйес - как постановщик, соавтор сценария, сопродюсер и исполнитель во второй главной роли. В первой главной - Зак Эфрон.

В кино - с 17 февраля.

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