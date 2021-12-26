Вышел русский трейлер "Жажды золота" с Заком Эфроном

Австралийский триллер "Жажда золота" (Gold) обзавелся русским трейлером. Ролик доступен на YouTube. Там же - синопсис.

Речь про двух незнакомцев, путешествующих вместе через безлюдную пустыню. И когда они находят огромный золотой самородок, один из компаньонов отправляется за техникой, дабы его транспортировать, а второй остается присматривать за сокровищем. С неприятными последствиями - длительное ожидание под палящим солнцем, опасностью нападения диких животных, природные неудобства и всё такое прочее выльются для участника предприятия в серьезное испытание.

Занимался лентой Энтони Хэйес - как постановщик, соавтор сценария, сопродюсер и исполнитель во второй главной роли. В первой главной - Зак Эфрон.

В кино - с 17 февраля.