За сутки в России подтвержден 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2180

2 Санкт-Петербург 1851

3 Московская область 1565

4 Краснодарский край 570

5 Свердловская область 564

6 Иркутская область 546

7 Пермский край 545

8 Красноярский край 531

9 Челябинская область 528

10 Ростовская область 518

11 Самарская область 498

12 Алтайский край 468

13 Хабаровский край 452

14 Приморский край 444

15 Воронежская область 399

16 Омская область 396

17 Нижегородская область 388

18 Новосибирская область 369

19 Республика Башкортостан 348

20 Ленинградская область 346

21 Кемеровская область 342

22 Ставропольский край 324

23 Саратовская область 311

24 Волгоградская область 294

25 Тверская область 292

26 Тюменская область 288

27 Пензенская область 285

28 Архангельская область 277

29 Ульяновская область 271

30 Вологодская область 270

31 Владимирская область 258

32 Ярославская область 253

33 Амурская область 240

34 Липецкая область 225

35 Тульская область 225

36 Астраханская область 222

37 Кировская область 215

38 Белгородская область 211

39 Смоленская область 207

40 Республика Карелия 203

41 Забайкальский край 203

42 Брянская область 203

43 Тамбовская область 201

44 Республика Коми 191

45 Республика Бурятия 191

46 Калужская область 191

47 Калининградская область 186

48 Ханты-Мансийский автономный округ 186

49 Орловская область 184

50 Ивановская область 179

51 Мурманская область 168

52 Оренбургская область 166

53 Рязанская область 160

54 Курганская область 158

55 Псковская область 155

56 Курская область 151

57 Новгородская область 149

58 Томская область 141

59 Сахалинская область 135

60 Республика Дагестан 126

61 Республика Крым 117

62 Республика Саха (Якутия) 110

63 Республика Хакасия 109

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 98

65 Республика Татарстан 98

66 Кабардино-Балкарская Республика 95

67 Республика Адыгея 86

68 Республика Мордовия 85

69 Удмуртская Республика 84

70 Республика Ингушетия 81

71 Республика Чувашия 78

72 Республика Северная Осетия-Алания 76

73 Чеченская Республика 70

74 Карачаево-Черкесская Республика 68

75 Севастополь 61

76 Костромская область 60

77 Республика Марий Эл 57

78 Республика Алтай 32

79 Камчатский край 29

80 Магаданская область 23

81 Еврейская автономная область 23

82 Республика Калмыкия 15

83 Республика Тыва 13

84 Ненецкий автономный округ 7

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 392 020 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%

2. Республика Крым 0,09%

3. Чукотский автономный округ 0,1% За последние сутки подтверждено 968 смертей: Москва 71

Санкт-Петербург 64

Московская область 52

Красноярский край 38

Воронежская область 36

Свердловская область 29

Челябинская область 28

Алтайский край 26

Нижегородская область 25

Республика Крым 24

Краснодарский край 24

Ростовская область 22

Ставропольский край 22

Республика Башкортостан 22

Пермский край 22

Иркутская область 21

Республика Чувашия 20

Волгоградская область 19

Брянская область 16

Самарская область 16

Ульяновская область 15

Новосибирская область 15

Липецкая область 13

Ярославская область 13

Тульская область 11

Саратовская область 11

Тюменская область 11

Республика Хакасия 11

Рязанская область 10

Республика Коми 10

Вологодская область 10

Республика Дагестан 10

Оренбургская область 10

Омская область 10

Ивановская область 9

Тамбовская область 9

Республика Бурятия 9

Забайкальский край 9

Курская область 8

Орловская область 8

Мурманская область 8

Астраханская область 8

Кабардино-Балкарская Республика 8

Пензенская область 8

Удмуртская Республика 7

Смоленская область 6

Псковская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Кемеровская область 6

Белгородская область 5

Калужская область 5

Костромская область 5

Чеченская Республика 5

Республика Татарстан 5

Курганская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Приморский край 5

Хабаровский край 5

Республика Карелия 4

Ленинградская область 4

Республика Мордовия 4

Амурская область 4

Калининградская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Ингушетия 3

Республика Марий Эл 3

Кировская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Еврейская автономная область 3

Архангельская область 2

Новгородская область 2

Севастополь 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Магаданская область 2

Сахалинская область 2

Владимирская область 1

Республика Алтай 1 За весь период по России умерло 304 218 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 285 человек: Московская область 2994

Москва 2763

Воронежская область 1234

Самарская область 1189

Омская область 1116

Иркутская область 1107

Нижегородская область 921

Тюменская область 892

Санкт-Петербург 885

Ставропольский край 834

Орловская область 804

Пермский край 800

Ростовская область 733

Новгородская область 723

Костромская область 694

Курская область 692

Владимирская область 682

Курганская область 676

Ярославская область 652

Пензенская область 648

Смоленская область 644

Красноярский край 610

Псковская область 606

Краснодарский край 599

Хабаровский край 571

Ленинградская область 567

Челябинская область 532

Амурская область 522

Алтайский край 510

Саратовская область 509

Приморский край 500

Свердловская область 489

Республика Башкортостан 399

Тверская область 389

Республика Марий Эл 388

Оренбургская область 368

Ивановская область 365

Астраханская область 365

Томская область 352

Вологодская область 350

Брянская область 317

Волгоградская область 314

Забайкальский край 296

Республика Бурятия 291

Кемеровская область 286

Архангельская область 268

Республика Саха (Якутия) 265

Новосибирская область 253

Кировская область 251

Мурманская область 243

Тульская область 216

Республика Карелия 209

Рязанская область 201

Калининградская область 198

Ханты-Мансийский автономный округ 196

Ямало-Ненецкий автономный округ 178

Республика Татарстан 174

Республика Тыва 167

Республика Крым 165

Республика Мордовия 155

Калужская область 141

Сахалинская область 140

Республика Коми 134

Удмуртская Республика 125

Ульяновская область 125

Республика Северная Осетия - Алания 112

Белгородская область 110

Республика Дагестан 109

Тамбовская область 98

Карачаево-Черкесская Республика 86

Кабардино-Балкарская Республика 82

Республика Ингушетия 78

Республика Хакасия 78

Чеченская Республика 75

Севастополь 73

Липецкая область 71

Республика Адыгея 69

Республика Чувашия 59

Камчатский край 57

Еврейская автономная область 55

Магаданская область 34

Республика Алтай 28

Республика Калмыкия 18

Ненецкий автономный округ 7

Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 259 771.