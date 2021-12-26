За сутки в России подтвержден 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2180
- 2 Санкт-Петербург 1851
- 3 Московская область 1565
- 4 Краснодарский край 570
- 5 Свердловская область 564
- 6 Иркутская область 546
- 7 Пермский край 545
- 8 Красноярский край 531
- 9 Челябинская область 528
- 10 Ростовская область 518
- 11 Самарская область 498
- 12 Алтайский край 468
- 13 Хабаровский край 452
- 14 Приморский край 444
- 15 Воронежская область 399
- 16 Омская область 396
- 17 Нижегородская область 388
- 18 Новосибирская область 369
- 19 Республика Башкортостан 348
- 20 Ленинградская область 346
- 21 Кемеровская область 342
- 22 Ставропольский край 324
- 23 Саратовская область 311
- 24 Волгоградская область 294
- 25 Тверская область 292
- 26 Тюменская область 288
- 27 Пензенская область 285
- 28 Архангельская область 277
- 29 Ульяновская область 271
- 30 Вологодская область 270
- 31 Владимирская область 258
- 32 Ярославская область 253
- 33 Амурская область 240
- 34 Липецкая область 225
- 35 Тульская область 225
- 36 Астраханская область 222
- 37 Кировская область 215
- 38 Белгородская область 211
- 39 Смоленская область 207
- 40 Республика Карелия 203
- 41 Забайкальский край 203
- 42 Брянская область 203
- 43 Тамбовская область 201
- 44 Республика Коми 191
- 45 Республика Бурятия 191
- 46 Калужская область 191
- 47 Калининградская область 186
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 186
- 49 Орловская область 184
- 50 Ивановская область 179
- 51 Мурманская область 168
- 52 Оренбургская область 166
- 53 Рязанская область 160
- 54 Курганская область 158
- 55 Псковская область 155
- 56 Курская область 151
- 57 Новгородская область 149
- 58 Томская область 141
- 59 Сахалинская область 135
- 60 Республика Дагестан 126
- 61 Республика Крым 117
- 62 Республика Саха (Якутия) 110
- 63 Республика Хакасия 109
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 98
- 65 Республика Татарстан 98
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 95
- 67 Республика Адыгея 86
- 68 Республика Мордовия 85
- 69 Удмуртская Республика 84
- 70 Республика Ингушетия 81
- 71 Республика Чувашия 78
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 76
- 73 Чеченская Республика 70
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 68
- 75 Севастополь 61
- 76 Костромская область 60
- 77 Республика Марий Эл 57
- 78 Республика Алтай 32
- 79 Камчатский край 29
- 80 Магаданская область 23
- 81 Еврейская автономная область 23
- 82 Республика Калмыкия 15
- 83 Республика Тыва 13
- 84 Ненецкий автономный округ 7
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 392 020 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
- 2. Республика Крым 0,09%
- 3. Чукотский автономный округ 0,1%
За последние сутки подтверждено 968 смертей:
- Москва 71
- Санкт-Петербург 64
- Московская область 52
- Красноярский край 38
- Воронежская область 36
- Свердловская область 29
- Челябинская область 28
- Алтайский край 26
- Нижегородская область 25
- Республика Крым 24
- Краснодарский край 24
- Ростовская область 22
- Ставропольский край 22
- Республика Башкортостан 22
- Пермский край 22
- Иркутская область 21
- Республика Чувашия 20
- Волгоградская область 19
- Брянская область 16
- Самарская область 16
- Ульяновская область 15
- Новосибирская область 15
- Липецкая область 13
- Ярославская область 13
- Тульская область 11
- Саратовская область 11
- Тюменская область 11
- Республика Хакасия 11
- Рязанская область 10
- Республика Коми 10
- Вологодская область 10
- Республика Дагестан 10
- Оренбургская область 10
- Омская область 10
- Ивановская область 9
- Тамбовская область 9
- Республика Бурятия 9
- Забайкальский край 9
- Курская область 8
- Орловская область 8
- Мурманская область 8
- Астраханская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Пензенская область 8
- Удмуртская Республика 7
- Смоленская область 6
- Псковская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Кемеровская область 6
- Белгородская область 5
- Калужская область 5
- Костромская область 5
- Чеченская Республика 5
- Республика Татарстан 5
- Курганская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Республика Карелия 4
- Ленинградская область 4
- Республика Мордовия 4
- Амурская область 4
- Калининградская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Ингушетия 3
- Республика Марий Эл 3
- Кировская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Еврейская автономная область 3
- Архангельская область 2
- Новгородская область 2
- Севастополь 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Магаданская область 2
- Сахалинская область 2
- Владимирская область 1
- Республика Алтай 1
За весь период по России умерло 304 218 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 285 человек:
- Московская область 2994
- Москва 2763
- Воронежская область 1234
- Самарская область 1189
- Омская область 1116
- Иркутская область 1107
- Нижегородская область 921
- Тюменская область 892
- Санкт-Петербург 885
- Ставропольский край 834
- Орловская область 804
- Пермский край 800
- Ростовская область 733
- Новгородская область 723
- Костромская область 694
- Курская область 692
- Владимирская область 682
- Курганская область 676
- Ярославская область 652
- Пензенская область 648
- Смоленская область 644
- Красноярский край 610
- Псковская область 606
- Краснодарский край 599
- Хабаровский край 571
- Ленинградская область 567
- Челябинская область 532
- Амурская область 522
- Алтайский край 510
- Саратовская область 509
- Приморский край 500
- Свердловская область 489
- Республика Башкортостан 399
- Тверская область 389
- Республика Марий Эл 388
- Оренбургская область 368
- Ивановская область 365
- Астраханская область 365
- Томская область 352
- Вологодская область 350
- Брянская область 317
- Волгоградская область 314
- Забайкальский край 296
- Республика Бурятия 291
- Кемеровская область 286
- Архангельская область 268
- Республика Саха (Якутия) 265
- Новосибирская область 253
- Кировская область 251
- Мурманская область 243
- Тульская область 216
- Республика Карелия 209
- Рязанская область 201
- Калининградская область 198
- Ханты-Мансийский автономный округ 196
- Ямало-Ненецкий автономный округ 178
- Республика Татарстан 174
- Республика Тыва 167
- Республика Крым 165
- Республика Мордовия 155
- Калужская область 141
- Сахалинская область 140
- Республика Коми 134
- Удмуртская Республика 125
- Ульяновская область 125
- Республика Северная Осетия - Алания 112
- Белгородская область 110
- Республика Дагестан 109
- Тамбовская область 98
- Карачаево-Черкесская Республика 86
- Кабардино-Балкарская Республика 82
- Республика Ингушетия 78
- Республика Хакасия 78
- Чеченская Республика 75
- Севастополь 73
- Липецкая область 71
- Республика Адыгея 69
- Республика Чувашия 59
- Камчатский край 57
- Еврейская автономная область 55
- Магаданская область 34
- Республика Алтай 28
- Республика Калмыкия 18
- Ненецкий автономный округ 7
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 259 771.