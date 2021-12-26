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26.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2180
  • 2 Санкт-Петербург 1851
  • 3 Московская область 1565
  • 4 Краснодарский край 570
  • 5 Свердловская область 564
  • 6 Иркутская область 546
  • 7 Пермский край 545
  • 8 Красноярский край 531
  • 9 Челябинская область 528
  • 10 Ростовская область 518
  • 11 Самарская область 498
  • 12 Алтайский край 468
  • 13 Хабаровский край 452
  • 14 Приморский край 444
  • 15 Воронежская область 399
  • 16 Омская область 396
  • 17 Нижегородская область 388
  • 18 Новосибирская область 369
  • 19 Республика Башкортостан 348
  • 20 Ленинградская область 346
  • 21 Кемеровская область 342
  • 22 Ставропольский край 324
  • 23 Саратовская область 311
  • 24 Волгоградская область 294
  • 25 Тверская область 292
  • 26 Тюменская область 288
  • 27 Пензенская область 285
  • 28 Архангельская область 277
  • 29 Ульяновская область 271
  • 30 Вологодская область 270
  • 31 Владимирская область 258
  • 32 Ярославская область 253
  • 33 Амурская область 240
  • 34 Липецкая область 225
  • 35 Тульская область 225
  • 36 Астраханская область 222
  • 37 Кировская область 215
  • 38 Белгородская область 211
  • 39 Смоленская область 207
  • 40 Республика Карелия 203
  • 41 Забайкальский край 203
  • 42 Брянская область 203
  • 43 Тамбовская область 201
  • 44 Республика Коми 191
  • 45 Республика Бурятия 191
  • 46 Калужская область 191
  • 47 Калининградская область 186
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 186
  • 49 Орловская область 184
  • 50 Ивановская область 179
  • 51 Мурманская область 168
  • 52 Оренбургская область 166
  • 53 Рязанская область 160
  • 54 Курганская область 158
  • 55 Псковская область 155
  • 56 Курская область 151
  • 57 Новгородская область 149
  • 58 Томская область 141
  • 59 Сахалинская область 135
  • 60 Республика Дагестан 126
  • 61 Республика Крым 117
  • 62 Республика Саха (Якутия) 110
  • 63 Республика Хакасия 109
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 98
  • 65 Республика Татарстан 98
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 95
  • 67 Республика Адыгея 86
  • 68 Республика Мордовия 85
  • 69 Удмуртская Республика 84
  • 70 Республика Ингушетия 81
  • 71 Республика Чувашия 78
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 76
  • 73 Чеченская Республика 70
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 68
  • 75 Севастополь 61
  • 76 Костромская область 60
  • 77 Республика Марий Эл 57
  • 78 Республика Алтай 32
  • 79 Камчатский край 29
  • 80 Магаданская область 23
  • 81 Еврейская автономная область 23
  • 82 Республика Калмыкия 15
  • 83 Республика Тыва 13
  • 84 Ненецкий автономный округ 7
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 392 020 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
  • 2. Республика Крым 0,09%
  • 3. Чукотский автономный округ 0,1%
За последние сутки подтверждено 968 смертей:
  • Москва 71
  • Санкт-Петербург 64
  • Московская область 52
  • Красноярский край 38
  • Воронежская область 36
  • Свердловская область 29
  • Челябинская область 28
  • Алтайский край 26
  • Нижегородская область 25
  • Республика Крым 24
  • Краснодарский край 24
  • Ростовская область 22
  • Ставропольский край 22
  • Республика Башкортостан 22
  • Пермский край 22
  • Иркутская область 21
  • Республика Чувашия 20
  • Волгоградская область 19
  • Брянская область 16
  • Самарская область 16
  • Ульяновская область 15
  • Новосибирская область 15
  • Липецкая область 13
  • Ярославская область 13
  • Тульская область 11
  • Саратовская область 11
  • Тюменская область 11
  • Республика Хакасия 11
  • Рязанская область 10
  • Республика Коми 10
  • Вологодская область 10
  • Республика Дагестан 10
  • Оренбургская область 10
  • Омская область 10
  • Ивановская область 9
  • Тамбовская область 9
  • Республика Бурятия 9
  • Забайкальский край 9
  • Курская область 8
  • Орловская область 8
  • Мурманская область 8
  • Астраханская область 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Пензенская область 8
  • Удмуртская Республика 7
  • Смоленская область 6
  • Псковская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Кемеровская область 6
  • Белгородская область 5
  • Калужская область 5
  • Костромская область 5
  • Чеченская Республика 5
  • Республика Татарстан 5
  • Курганская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Приморский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Республика Карелия 4
  • Ленинградская область 4
  • Республика Мордовия 4
  • Амурская область 4
  • Калининградская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Кировская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Архангельская область 2
  • Новгородская область 2
  • Севастополь 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Магаданская область 2
  • Сахалинская область 2
  • Владимирская область 1
  • Республика Алтай 1

За весь период по России умерло 304 218 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 285 человек:
  • Московская область 2994
  • Москва 2763
  • Воронежская область 1234
  • Самарская область 1189
  • Омская область 1116
  • Иркутская область 1107
  • Нижегородская область 921
  • Тюменская область 892
  • Санкт-Петербург 885
  • Ставропольский край 834
  • Орловская область 804
  • Пермский край 800
  • Ростовская область 733
  • Новгородская область 723
  • Костромская область 694
  • Курская область 692
  • Владимирская область 682
  • Курганская область 676
  • Ярославская область 652
  • Пензенская область 648
  • Смоленская область 644
  • Красноярский край 610
  • Псковская область 606
  • Краснодарский край 599
  • Хабаровский край 571
  • Ленинградская область 567
  • Челябинская область 532
  • Амурская область 522
  • Алтайский край 510
  • Саратовская область 509
  • Приморский край 500
  • Свердловская область 489
  • Республика Башкортостан 399
  • Тверская область 389
  • Республика Марий Эл 388
  • Оренбургская область 368
  • Ивановская область 365
  • Астраханская область 365
  • Томская область 352
  • Вологодская область 350
  • Брянская область 317
  • Волгоградская область 314
  • Забайкальский край 296
  • Республика Бурятия 291
  • Кемеровская область 286
  • Архангельская область 268
  • Республика Саха (Якутия) 265
  • Новосибирская область 253
  • Кировская область 251
  • Мурманская область 243
  • Тульская область 216
  • Республика Карелия 209
  • Рязанская область 201
  • Калининградская область 198
  • Ханты-Мансийский автономный округ 196
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 178
  • Республика Татарстан 174
  • Республика Тыва 167
  • Республика Крым 165
  • Республика Мордовия 155
  • Калужская область 141
  • Сахалинская область 140
  • Республика Коми 134
  • Удмуртская Республика 125
  • Ульяновская область 125
  • Республика Северная Осетия - Алания 112
  • Белгородская область 110
  • Республика Дагестан 109
  • Тамбовская область 98
  • Карачаево-Черкесская Республика 86
  • Кабардино-Балкарская Республика 82
  • Республика Ингушетия 78
  • Республика Хакасия 78
  • Чеченская Республика 75
  • Севастополь 73
  • Липецкая область 71
  • Республика Адыгея 69
  • Республика Чувашия 59
  • Камчатский край 57
  • Еврейская автономная область 55
  • Магаданская область 34
  • Республика Алтай 28
  • Республика Калмыкия 18
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 259 771.

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