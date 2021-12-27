Абрамченко: Предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты нет

"Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были предприняты дополнительные меры", - заявила Абрамченко.

Говоря о росте цен на овощи из "борщевого набора", вице-премьер объяснила проблемы, в частности, затяжной уборочной кампанией. "Трудно было очень собрать, и не собрали в необходимом количестве, на которое рассчитывали. Потом ситуация стабилизировалась", - сказала она.

Абрамченко также напомнила о проверках антимонопольной службы в отношении торговых сетей. По словам вице-премьера, в ряде федеральных сетей наценка на крупы составляла более 100%, на хлеб - более 50%. При этом в ряде случаев отмечалась и "отрицательная торговая наценка".

"Но не было средних каких-то адекватных торговых наценок на все социально значимые группы товаров. И поэтому дали соответствующее поручение - рассмотреть профильным ведомствам, принять необходимые нормативные акты, чтобы предусмотреть регулирование торговой наценки на социально значимое продовольствие", - добавила чиновница.

По ее словам, в 2022 году дополнительный акцент необходимо будет сделать на производство молока и молокопродуктов, а также овощей и бахчевых культур.