Байден подписал оборонный бюджет на 770 миллиардов долларов

Президент США Джозеф Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет на 2022 финансовый год (в США он начинается с 1 апреля) примерно на 770 миллиардов долларов, об этом говорится в заявлении, обнародованном администрацией главы государства.

Ранее проект бюджета был одобрен обеими палатами Конгресса США.

Главным образом средства пойдут, как сказано в заявлении Белого дома, "на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности, а также - на программы в сфере разведки".

В первую очередь выделенные средства пойдут, согласно информации американского издания Military benefits, на военную модернизацию и новые технологии, такие, как гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, квантовые вычисления и системы связи стандарта 5G.

Кроме того, для военнослужащих и гражданских сотрудников военного ведомства будет на 2,7 процента увеличена зарплата, а базовое пособие на жилье - на 5,1 процента.