Балтийский завод передал заказчику новый атомный ледокол "Сибирь"

Новости

Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов 12:29
Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 год 12:20
Более половины россиян совершают спонтанные покупки 12:16
Синоптик спрогнозировал на Новый год в Москве "скандинавскую еврозиму" 12:11
Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах 12:11
К 50-летию Сергея Бодрова-младшего в Сети выйдет фильм о нем 12:04
Капитан сборной Швейцарии сдал второй положительный тест перед матчем с РФ 11:58
Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация 11:54
МИД РФ: Москва должна исключить вступление Украины в НАТО 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 2239 новых случаев COVID-19 11:40
Уничтожение завода боевиков российским дроном-камикадзе сняли на видео 11:28
Рябков: Россия не блефует, выдвигая предложения о гарантиях безопасности 11:27
Кабмин выделил более 1,5 млрд рублей пострадавшим от лесных пожаров регионам 11:20
Правительство дополнительно выделит более 61 млрд рублей на проект МС-21 11:08
В России создали дрон с подзарядкой от ЛЭП 11:05
Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы 10:53
Офицеры Балтфлота исполнили мечту школьника в рамках "Елки желаний" 10:53
Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского 10:31
Фрегат "Адмирал Чабаненко" вооружат 32 крылатыми ракетами 10:22
На ЦКАД украли ограждения на сумму более 2,5 миллиона рублей 10:21
Депутат предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян 10:17
Детский омбудсмен назвала тюбинг и хлопушки главными рисками для детей 10:12
Путин поручил продолжить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом 10:10
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО 10:06
На Дону ослабили коронавирусные ограничения и разрешили корпоративы 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 11:58
Рубрика: Власть

Балтийский завод передал заказчику новый атомный ледокол "Сибирь"

Текст: Александр Емельяненков
"Арктика" - впереди, за кормой - "Урал", "Якутия", "Чукотка". Корабелы Балтийского завода передали в строй действующих новый универсальный атомный ледокол "Сибирь". Он - второй в линейке пяти аналогичных УАЛ, что построены и строятся по проекту 22220 ЦКБ "Айсберг".
Новый атомный ледокол "Сибирь" на завершающем этапе испытаний в Балтийском море. Фото: Пресс-служба ОСК Новый атомный ледокол "Сибирь" на завершающем этапе испытаний в Балтийском море. Фото: Пресс-служба ОСК
Новый атомный ледокол "Сибирь" на завершающем этапе испытаний в Балтийском море. Фото: Пресс-служба ОСК

Как отметил в день подписания приемного акта глава "Атомфлота" Мустафа Кашка, ввод в эксплуатацию ледокола "Сибирь" укрепит позиции Росатомфлота в арктическом регионе, а его эффективная эксплуатация станет важным фактором устойчивого развития судоходства в акватории Севморпути.

Росатом: Для работы Северного морского пути не хватает ледоколов

Гендиректор "Балтийского завода" Алексей Кадилов, подписавший те же документы, поблагодарил всех, кто участвовал в создании нового атомохода и его испытаниях. И заверил: "Ледокол уйдет, но "Балтийский завод" на нем останется: мы будем помогать его эксплуатировать, обеспечивать запчастями…".

Незадолго до этого "Сибирь" завершила финальный этап заводских испытаний. Как сообщили из Объединенной судостроительной корпорации, куда входит Балтийский завод, в рамках контрольных мероприятий в Финском заливе сдаточная команда повторно проверила системы и механизмы, по которым были замечания на первом этапе испытаний.

Теперь, когда передаточные документы подписаны, потребуется некоторое время для подготовки судна к зимне-весенней навигации. Сразу после этого универсальный атомный ледокол "Сибирь" возьмет курс из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. А уже в январе "Сибирь" ждут на Севморпути, особенно на его восточных участках, где ледовая обстановка традиционно тяжелая, и недавняя ситуация с застрявшими там судами это подтверждает.

Тем временем в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе продолжается строительство еще трех атомных ледоколов проекта 22220 - "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Напомним: универсальными их называют потому, что атомоходы этого класса способны менять свою осадку и работать с тяжелыми льдами как на глубоководных участках Севморпути, так и на мелководье в устьях сибирских лет.

Сейчас в акватории Севморпути работает головной УАЛ "Арктика" - ведет через тяжелые льды первый для себя караван из четырех судов в направлении порта Певек. И, судя по темпам проводки, подтверждает свои проектные характеристики. Высокую эффективность демонстрирует его реакторная установка РИТМ-200 с парогенерирующим блоком - такой интегрированный вариант был разработан в нижегородском ОКБМ "Африкантов" и полностью себя оправдал.

В мае нынешнего года атомоход "Арктика" работал на малых глубинах в направлении нефтеналивного терминала "Ворота Арктики". И там, сообщают из "Атомфлота", показал свою готовность к эксплуатации на открытых морских участках и в устьях полярных рек.

Досье "РГ"

Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Спущен на воду 22 сентября 2017-го и достраивался на плаву. Основные характеристики: длина - 173,3, ширина - 34, высота борта - 15,2 метра. Мощность на валах - 60 МВт, скорость хода по чистой воде - 22 узла, осадка - 10,5 метра / 9,03 метра, максимальная ледопроходимость - 2,9 метра, водоизмещение - 33 540 тонн, расчетный срок службы - 40 лет, экипаж - 54 человека.

Фото: wikipedia.org
"Огненная кругосветка" ледокола "Анастас Микоян" началась 80 лет назад

"Сибирь" - первый серийный УАЛ, построенный по проекту 22220. Назван в честь выведенного из эксплуатации атомного ледокола "Сибирь". В 1978 году он впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск - Дудинка. Совместно с ледоколом "Капитан Сорокин" атомоход провел в Дудинку дизель-электроходы "Павел Пономарев" и "Наварин". В 1987 году "Сибирь" обеспечила эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций ("Северный полюс-27", "Северный полюс-29") с заходом на Северный полюс в мае. До "Сибири" в это время года на вершину планеты не заходило ни одно надводное судно.

Власть Безопасность Экономика Транспорт Водный транспорт

Главное сегодня

Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Путин: Российские спасатели - среди лучших
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги