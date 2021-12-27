Балтийский завод передал заказчику новый атомный ледокол "Сибирь"

"Арктика" - впереди, за кормой - "Урал", "Якутия", "Чукотка". Корабелы Балтийского завода передали в строй действующих новый универсальный атомный ледокол "Сибирь". Он - второй в линейке пяти аналогичных УАЛ, что построены и строятся по проекту 22220 ЦКБ "Айсберг".

Как отметил в день подписания приемного акта глава "Атомфлота" Мустафа Кашка, ввод в эксплуатацию ледокола "Сибирь" укрепит позиции Росатомфлота в арктическом регионе, а его эффективная эксплуатация станет важным фактором устойчивого развития судоходства в акватории Севморпути.

Гендиректор "Балтийского завода" Алексей Кадилов, подписавший те же документы, поблагодарил всех, кто участвовал в создании нового атомохода и его испытаниях. И заверил: "Ледокол уйдет, но "Балтийский завод" на нем останется: мы будем помогать его эксплуатировать, обеспечивать запчастями…".

Незадолго до этого "Сибирь" завершила финальный этап заводских испытаний. Как сообщили из Объединенной судостроительной корпорации, куда входит Балтийский завод, в рамках контрольных мероприятий в Финском заливе сдаточная команда повторно проверила системы и механизмы, по которым были замечания на первом этапе испытаний.

Теперь, когда передаточные документы подписаны, потребуется некоторое время для подготовки судна к зимне-весенней навигации. Сразу после этого универсальный атомный ледокол "Сибирь" возьмет курс из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. А уже в январе "Сибирь" ждут на Севморпути, особенно на его восточных участках, где ледовая обстановка традиционно тяжелая, и недавняя ситуация с застрявшими там судами это подтверждает.

Тем временем в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе продолжается строительство еще трех атомных ледоколов проекта 22220 - "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Напомним: универсальными их называют потому, что атомоходы этого класса способны менять свою осадку и работать с тяжелыми льдами как на глубоководных участках Севморпути, так и на мелководье в устьях сибирских лет.

Сейчас в акватории Севморпути работает головной УАЛ "Арктика" - ведет через тяжелые льды первый для себя караван из четырех судов в направлении порта Певек. И, судя по темпам проводки, подтверждает свои проектные характеристики. Высокую эффективность демонстрирует его реакторная установка РИТМ-200 с парогенерирующим блоком - такой интегрированный вариант был разработан в нижегородском ОКБМ "Африкантов" и полностью себя оправдал.

В мае нынешнего года атомоход "Арктика" работал на малых глубинах в направлении нефтеналивного терминала "Ворота Арктики". И там, сообщают из "Атомфлота", показал свою готовность к эксплуатации на открытых морских участках и в устьях полярных рек.

Досье "РГ"

Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Спущен на воду 22 сентября 2017-го и достраивался на плаву. Основные характеристики: длина - 173,3, ширина - 34, высота борта - 15,2 метра. Мощность на валах - 60 МВт, скорость хода по чистой воде - 22 узла, осадка - 10,5 метра / 9,03 метра, максимальная ледопроходимость - 2,9 метра, водоизмещение - 33 540 тонн, расчетный срок службы - 40 лет, экипаж - 54 человека.

"Сибирь" - первый серийный УАЛ, построенный по проекту 22220. Назван в честь выведенного из эксплуатации атомного ледокола "Сибирь". В 1978 году он впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск - Дудинка. Совместно с ледоколом "Капитан Сорокин" атомоход провел в Дудинку дизель-электроходы "Павел Пономарев" и "Наварин". В 1987 году "Сибирь" обеспечила эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций ("Северный полюс-27", "Северный полюс-29") с заходом на Северный полюс в мае. До "Сибири" в это время года на вершину планеты не заходило ни одно надводное судно.