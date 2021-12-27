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27 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 411-ФЗ "Об упразднении Губкинского районного суда Белгородской области"

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 27 декабря 2021 г.

Принят Государственной Думой 7 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3 и 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить Губкинский районный суд Белгородской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Губкинского городского суда Белгородской области;

2) установить, что юрисдикция Губкинского городского суда Белгородской области распространяется на территории города Губкина и Губкинского района Белгородской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 2

1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин