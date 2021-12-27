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27.12.2021 14:40
Рубрика: Экономика

Бизнес не поддержал идею выплачивать по 40 тысяч рублей клиентам обанкротившихся туркомпаний

Текст: Евгений Гайва
Идея Ростуризма выплачивать по 40 тысяч рублей клиентам обанкротившихся туркомпаний несет в себе множество рисков, считают представители туриндустрии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В случае возможных злоупотреблений туроператоров покрывать расходы придется государству, а для туристов стоимость туров вырастет.

Идею выплачивать туристам по 40 тысяч рублей компенсации на человека в случае банкротства туроператора высказала глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РБК. По ее словам, это средняя стоимость пакетного тура на человека на массовое пляжное направление отдыха в России и за рубежом. Формировать фонд для выплат предполагается за счет отчислений туроператоров по 250 рублей на одного отправленного туриста.

Такой фонд может быть сформирован достаточно быстро, если все участники рынка будут действовать добросовестно и передавать в бесплатную систему достоверные данные, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. То есть вместе с запуском новой системы финансовых гарантий потребуется запустить и систему учета туров. Такой системой может быть электронная путёвка. Её разработка обсуждается уже не первый год. "Закон требует новой редакции по всем аспектам. Какой он будет - вопрос общественных обсуждений", - заключил Горин.

Электронная путевка вряд ли поможет гарантировать функционирование такого фонда, считает председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрий Барзыкин. Электронная путевка будет показывать, что туроператор продал, к примеру, 10 тысяч туров и за каждого туриста заплатил по 250 рублей или меньше. "Получается, можно будет вывести деньги по 500-1000 евро за тур, а заплатить всего по 250 рублей, а остальное будут покрывать другие туроператоры", - сказал он.

По словам эксперта, идеи коллективного фонда ответственности выдвигались и ранее. Предложение Ростуризма зеркально отражает те же высокие риски и проблемы, которые были ранее. Из-за этого идея не была принята в прошлый раз, большинство представителей турбизнеса были против, сам Ростуризм также не поддержал идею, замечает Барзыкин.

Риски связаны с тем, что некоторые туроператоры смогут абсолютно бесконтрольно набирать обязательства перед туристами, а рассчитываться придется всем остальным туроператорам из общего фонда. Более того, что при нехватке средств предполагается занять их у правительства с последующим возмещением за счет турбизнеса.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"Неконтролируемый и безграничный набор обязательств - главная опасность", - сказал Барзыкин. Именно так произошло с "Музенидис Тур", заметил он. В Ростуризм ежеквартально подавались сведения о том, что объем продаж у этой компании не соответствует размерам фонда персональной ответственности. "Эта история идет еще с 2019 года. Можно было пригласить представителей туроператора, побеседовать, выяснить, в чем проблема. Если найти решение не удалось, то исключить из реестра туроператоров. Но они мер этих не принимали", - сказал представитель туриндустрии.

Предлагаемая система не проработана. Пока эти идеи никак с турбизнесом никак не обсуждались, проходило несколько рабочих групп, созданных Ростуризмом по новому закону о туризме, но на них этих предложений не рассматривалось, сказал Барзыкин. В таком виде законопроект вряд ли может быть принят, заключил он.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Банкротства турфирм

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