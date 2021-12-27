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27.12.2021 04:08
Рубрика: Экономика

Бизнес поделят по группам риска для банков

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
В России появится "антиотмывочная" платформа "Знай своего клиента" на базе Банка России. Она предполагает разделение юрлиц и индивидуальных предпринимателей на "зеленую", "желтую" и "красную" группы в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону - низким, средним и высоким. Закон об этом публикует "Российская газета".

Низкий уровень риска будет присваиваться платформой тем, кто ведет хозяйственную деятельность без вовлечения в сомнительные операции, средний - тем, кто совмещает реальную и теневую часть деятельности. Высокий же уровень риска будет присваиваться банковским клиентам, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, регистрируются на подставных физлиц и контролируются третьими лицами, препятствуют установлению бенефициаров сомнительных операций налоговыми органами и силовиками, а также обеспечивают расчеты теневого сектора экономики. По расчетам ЦБ, больше 95% корпоративных клиентов банков после оценки риска попадут "в зеленую зону".

Фото: iStock
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По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильи Ясинского, банк может отказать в проведении операции "зеленому" клиенту, если он направляет платеж в адрес "желтого" и тем более "красного". Но при этом "зеленый" клиент не получает "желтую" и "красную" метку.

С помощью сервиса до банков будет доводиться информация об уровне риска вовлеченности в совершение сомнительных операций клиентов и их контрагентов. Запуск этой платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и одновременно сконцентрировать внимание кредитных организаций на противодействии сомнительным операциям. Как уточнил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, процесс присоединения кредитных организаций к платформе "не настолько дорогостоящий", по оценке самих банков. Он зависит в том числе от размера банка, добавил Ясинский.

Начальник департамента финансового мониторинга Банка "Зенит" Людмила Соколова отметила, что платформа станет дополнительным критерием для понимания клиента. Зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов указал, что критерии оценки риска со стороны ЦБ непубличны и несут определенные риски. Ведь "красным" клиентам фактически блокируется деятельность, отметил он.

Запуск платформы "Знай своего клиента" позволит снизить нагрузку на добросовестный бизнес

Соколова с ним не согласна. "Банк России может проследить всю цепочку движения денежных средств и сделать правильные выводы в отношении клиента, - пояснила она. - С запуском платформы кредитные организации смогут более точно определять статус своего клиента и его контрагентов для оценки проведения сомнительных операций. Все это возможно при точной оценке со стороны ЦБ в части отнесения юридических лиц к "красным", "желтым" и "зеленым". Данную информацию можно применять и в судебной практике для защиты позиции банка". Платформа "Знай своего клиента" поспособствует сокращению числа сомнительных операций и снизит число необоснованных отказов в операциях, уверена Соколова.

По данным ЦБ, объемы сомнительных операций в первом полугодии 2021 года упали на 11%, на 1 октября показатель достиг 51 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе.

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