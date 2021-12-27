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27.12.2021 16:51
Рубрика: Общество

Богатые древние гробницы найдены на черноморском побережье

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи приступили к срочному извлечению ценных реликвий из древних гробниц, которые были обнаружены в ходе изыскательских работ на территории северной провинции Орду.

Фото: Dr Mariusz Drzewiecki / Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej UW
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Как сообщает Daily Sabah, срочность работ связана с опасениями археологов. Найденные захоронения оказались нетронутыми и весьма богатыми, а подобные объекты могут привлечь внимание так называемых черных копателей.

Чтобы реликвии не оказались сначала на "черном рынке", а затем в недоступных для научных исследований частных коллекциях, археологи практически в круглосуточном режиме обследуют раскопанные захоронения.

Гробницы были обнаружены в ходе работ по расширению проезжей части в районе Куртулуш в Орду, провинции на черноморском побережье Турции. Все захоронения отличаются роскошью.

В них были обнаружены останки не только людей, но и животных. Это является свидетельством древнего ритуала. Существовало поверие, что умерщвленные животные будут сопровождать своего хозяина в загробном мире.

Фото: Israel Antiquities Authority Marine Archaeology Unit
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Кроме того, в захоронениях найдено большое количество ценных реликвий, включая украшения. Так, в одной из гробниц археологи обнаружили хорошо сохранившееся серебряное кольцо, датированное четвертым веком нашей эры. Оно украшено геммой - красным агатом с выгравированным на нем изображением Гермеса.

В других гробницах были найдены различные ювелирные изделия из золота, серебра и бронзы. В одном из захоронений также обнаружены осколки стеклянной бутылки и бусы. Сообщается, что все находки уже переданы музею города Орду. Археологическое обследование древнего некрополя продолжается.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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