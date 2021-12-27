Более половины россиян совершают спонтанные покупки

Более половины жителей России - 57% - признались, что совершали спонтанные покупки. Чаще всего это было приобретение одежды, продуктов и бытовой техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

При этом 68% респондентов совершают такие покупки раз в несколько месяцев или реже, 21% - раз в месяц, 7% - каждую неделю.

"Подавляющее большинство респондентов (82%) посчитали спонтанно купленные товары чаще полезными, 13% - бесполезными", - говорится в исследовании.

Чуть более половины опрошенных - 54% - вообще не ведут учет своих расходов, 26% следит за тратами с помощью банковских приложений, 13% записывают расходы в тетради или электронные таблицы, еще 3% используют для этих целей другие программы.

Всего в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.