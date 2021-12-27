Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц переедет в США

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января переедет в США. По данным австрийских СМИ, покинувший свой пост из-за обвинений в коррупции молодой политик теперь будет продвигать американский бизнес.

Европейские СМИ не критикуют экспремьера Курца за то, что он будет работать на американскую фирму. Фото: Getty Images

Он подписал контракт с частной американской компанией в Силиконовой долине в Калифорнии. Курц был самым молодым министром иностранных дел и федеральным канцлером в истории Австрии. "Решение об уходе далось мне непросто, но я не испытываю грусти. Я бесконечно благодарен за все, что мне довелось пережить в последние десять лет", - сообщил он на пресс-конференции.

Австрийское издание Kronen Zeitung тогда охарактеризовало его уход как "конец эпохи" и напомнило, что он покинул пост канцлера в октябре - из-за расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. С собой Курц взял только распятие, висевшее на стене каждого кабинета, где он трудился. А в ноябре Курц отказался от депутатского иммунитета и выразил готовность доказывать свою невиновность в суде. "Перед этим были две победы на выборах в национальный совет, встречи с Путиным и Трампом, споры с Ангелой Меркель и ЕС.

Забытая Австрия снова стала заметной на международной арене", - напомнило издание. Тогда же местные СМИ писали, что "для бывшего канцлера наверняка найдется хорошее место в частном секторе". И вот аккурат в католическое Рождество стало известно, что Курц действительно нашел работу в частной компании, но не в австрийской, а в американской. По данным Kronen Zeitung, Курц подписал контракт на работу в руководящей должности в одной из крупных частных фирм Силиконовой долины.

Экс-глава австрийского правительства будет работать в сфере инвестиций и вести классическую управленческую жизнь между Сан-Франциско, Веной, Германией и Швейцарией. Его будущий годовой доход оценивают в 500 тысяч евро.