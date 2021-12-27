ЦБ опроверг планы по вводу отчетности для контроля за переводами физлиц

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ЦБ.

"В настоящее время мы проводим консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России от 06.09.2021 № 16-МР, - уточнили в пресс-службе регулятора. - Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях - огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций".

Как пояснили в ЦБ, у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет).

"Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами, - добавили представители ЦБ. - Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса".

Как ранее сообщал РБК, ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.