Дефицит курьеров на рынке грозит срывом предновогодних доставок

Предновогодний ажиотаж сделал курьеров самым востребованным ресурсом на рынке. Цены на разовые доставки существенно выросли, компании готовы тратить миллионы, чтобы удержать дефицитный персонал и справиться с валом заказов.

Сложнее всего ситуация у небольших интернет-магазинов, которым рабочих рук и ног практически не достается.

В 2021 году практически все крупные игроки на рынке онлайн-торговли ввели у себя услугу экспресс-доставки, когда заказанный товар доставляется в течение часа. Это потребовало широкой логистической сети и большого числа курьеров и сборщиков заказов на "последней миле". По данным портала SuperJob, спрос на курьеров в России за год вырос в 5,2 раза. И в ближайшее время тренд будет сохраняться.

Как подчеркнула глава департамента аналитических бизнес-решений сервиса hh.ru Наталья Данина, ситуация на рынке труда сложилась критическая. К ней привели, в первую очередь, отток мигрантов, уехавших в пандемию на родину, и рост смертности населения, в том числе из-за COVID-19. Наконец, сказалась демографическая яма, которую в 2021 году рынок почувствовал максимально остро: людей в возрасте 20-24 лет сейчас только 7 млн - а это минимум за последние 11 лет.

Как отмечают в Межрегиональной ассоциации курьерских служб, компании, чтобы справляться с возросшим количеством заказов стараются максимально оптимизировать курьерские маршруты. Несмотря на усилия, конец ноября и первая половина декабря были достаточно напряженными. Дефицит курьеров с учетом высокого предпраздничного сезона велик. И чем ближе к праздникам, чем более сложной будет становится ситуация.

"Рынку не хватает курьеров, сборщиков заказов, младшего линейного персонала на складах. Большинство крупных игроков выразили желание минимум удвоить цифры по численности привлеченных курьеров и младшего линейного персонала.

Кроме того, службы доставки говорят о том, что высокий сезон не завершится декабрем, а прогнозируемый объем заказов на январь будет выше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил "РГ" президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.

О сложной ситуации на рынке говорит владелица онлайн-магазина цветов Monobuket.Moscow Анастасия. По ее словам, с середины декабря на рынке резко поднялись цены на разовые доставки на онлайн-биржах для курьеров-фрилансеров - в этот период крупные компании начали развозить новогодние сувениры для своих контрагентов. Ближе к концу декабря свободных курьеров попросту не осталось.

"Можно предлагать любые деньги за доставку по 1-2 адресам в ближайшее время и желающих нет. А доставка при помощи Яндекс.Go, которую всегда использовали в качестве резерва, так же перестала выручать: цены выросли в 2-3 раза, а за неделю до Нового года заказы могут "висеть" часами в ожидании водителя", - сообщила предпринимательница "РГ".

Крупные службы доставки пытаются подстраховаться и вводят специальные премиальные тарифы для своих курьеров. Так, Яндекс объявил, что курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Лавки, а также сборщики заказов в магазинах, получат дополнительные выплаты от сервисов в новогодние праздники. На эти цели выделено более 25 млн рублей. Помимо дополнительных выплат, в праздничный период оба сервиса будут удваивать чаевые, которые курьеры получат от пользователей.

Спрос на онлайн-доставку товаров в СберМаркете неделя к неделе вырос на 20%, - сообщили "РГ" в СберМаркет. "Мы ожидали увеличение спроса накануне Нового года и начали заранее активно готовиться к этому периоду, в том числе ввели новогодний тариф для курьеров и сборщиков. Вознаграждение выплачивается за выполнение определенного количества заказов за неделю (сборки или доставки) и составляет около 40% от недельного заработка. Кроме того, 38 лучших курьеров и сборщиков получат сертификаты на путешествия номиналом 100 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе сервиса.

В Самокате курьеры являются штатными сотрудниками и получают оплату, исходя из количества отработанных часов. Но несмотря на это, как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, для курьеров-партнеров и сборщиков Самоката, работающих в период с 30 декабря по 2 января, будет действовать денежная надбавка во всех городах присутствия сервиса.

По данным SuperJob в Москве за год вакансий курьеров стало больше на 407%, в Санкт-Петербурге в 4,8 раза, в Воронеже на 268%, Ростов-на-Дону в 5 раз. Казань, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск - везде спрос на курьеров высок и речь идет о росте на сотни процентов в год. Как отмечается в исследовании, некоторые водители, занимающиеся доставкой заказов, в Москве зарабатывают до 200 тыс. рублей в месяц, а оклады пеших курьеров повысились до 100 тыс. рублей. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем российского рынка онлайн-торговли по итогам 2021 года может вырасти до 3,478 трлн рублей по сравнению с 3,221 трлн рублей в 2020 году.