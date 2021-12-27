Дефицит курьеров на рынке грозит срывом предновогодних доставок

Новости

В Москве отремонтируют четыре парка 15:29
В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 15:16
Военным передали партию танков Т-72Б3М 14:50
ФАС уличила крупнейших поставщиков металлопроката в картельном сговоре 14:41
Матвиенко: Даже при желании возродить СССР невозможно 14:32
FAW вернет в Россию седаны и расширит линейку кроссоверов 14:23
Правительство поддержало проект о штрафах для спортагентов без лицензии 14:12
В Москве Киевское шоссе перекрыли из-за угрозы взрыва 14:05
Суд продлил арест Ивану Сафронову 14:02
За сутки в Ростове выпала почти месячная норма снега 13:57
Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты 13:53
Матвиенко раскритиковала работу медстрахования на фоне пандемии 13:39
Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге 13:32
Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций 13:29
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии 13:26
Лавров: Западу нельзя верить на слово 13:12
Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег 13:10
Лавров назвал иск стран ЕС к России в ВТО позорным шагом 13:05
Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний" 13:01
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента 12:49
Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину не было и нет 12:45
СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 12:43
В Подмосковье начался пожар в детском саду 12:40
Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 14:56
Рубрика: Экономика

Дефицит курьеров на рынке грозит срывом предновогодних доставок

Текст: Олег Капранов
Предновогодний ажиотаж сделал курьеров самым востребованным ресурсом на рынке. Цены на разовые доставки существенно выросли, компании готовы тратить миллионы, чтобы удержать дефицитный персонал и справиться с валом заказов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сложнее всего ситуация у небольших интернет-магазинов, которым рабочих рук и ног практически не достается.

Фото: Василий Федосенко/ТАСС
Курьеры и менеджеры ищут предновогоднюю подработку

В 2021 году практически все крупные игроки на рынке онлайн-торговли ввели у себя услугу экспресс-доставки, когда заказанный товар доставляется в течение часа. Это потребовало широкой логистической сети и большого числа курьеров и сборщиков заказов на "последней миле". По данным портала SuperJob, спрос на курьеров в России за год вырос в 5,2 раза. И в ближайшее время тренд будет сохраняться.

Как подчеркнула глава департамента аналитических бизнес-решений сервиса hh.ru Наталья Данина, ситуация на рынке труда сложилась критическая. К ней привели, в первую очередь, отток мигрантов, уехавших в пандемию на родину, и рост смертности населения, в том числе из-за COVID-19. Наконец, сказалась демографическая яма, которую в 2021 году рынок почувствовал максимально остро: людей в возрасте 20-24 лет сейчас только 7 млн - а это минимум за последние 11 лет.

Как отмечают в Межрегиональной ассоциации курьерских служб, компании, чтобы справляться с возросшим количеством заказов стараются максимально оптимизировать курьерские маршруты. Несмотря на усилия, конец ноября и первая половина декабря были достаточно напряженными. Дефицит курьеров с учетом высокого предпраздничного сезона велик. И чем ближе к праздникам, чем более сложной будет становится ситуация.

"Рынку не хватает курьеров, сборщиков заказов, младшего линейного персонала на складах. Большинство крупных игроков выразили желание минимум удвоить цифры по численности привлеченных курьеров и младшего линейного персонала.

Кроме того, службы доставки говорят о том, что высокий сезон не завершится декабрем, а прогнозируемый объем заказов на январь будет выше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил "РГ" президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.

О сложной ситуации на рынке говорит владелица онлайн-магазина цветов Monobuket.Moscow Анастасия. По ее словам, с середины декабря на рынке резко поднялись цены на разовые доставки на онлайн-биржах для курьеров-фрилансеров - в этот период крупные компании начали развозить новогодние сувениры для своих контрагентов. Ближе к концу декабря свободных курьеров попросту не осталось.

"Можно предлагать любые деньги за доставку по 1-2 адресам в ближайшее время и желающих нет. А доставка при помощи Яндекс.Go, которую всегда использовали в качестве резерва, так же перестала выручать: цены выросли в 2-3 раза, а за неделю до Нового года заказы могут "висеть" часами в ожидании водителя", - сообщила предпринимательница "РГ".

Крупные службы доставки пытаются подстраховаться и вводят специальные премиальные тарифы для своих курьеров. Так, Яндекс объявил, что курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Лавки, а также сборщики заказов в магазинах, получат дополнительные выплаты от сервисов в новогодние праздники. На эти цели выделено более 25 млн рублей. Помимо дополнительных выплат, в праздничный период оба сервиса будут удваивать чаевые, которые курьеры получат от пользователей.

Спрос на онлайн-доставку товаров в СберМаркете неделя к неделе вырос на 20%, - сообщили "РГ" в СберМаркет. "Мы ожидали увеличение спроса накануне Нового года и начали заранее активно готовиться к этому периоду, в том числе ввели новогодний тариф для курьеров и сборщиков. Вознаграждение выплачивается за выполнение определенного количества заказов за неделю (сборки или доставки) и составляет около 40% от недельного заработка. Кроме того, 38 лучших курьеров и сборщиков получат сертификаты на путешествия номиналом 100 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе сервиса.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
В России снимают сериал о буднях курьеров во время пандемии

В Самокате курьеры являются штатными сотрудниками и получают оплату, исходя из количества отработанных часов. Но несмотря на это, как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, для курьеров-партнеров и сборщиков Самоката, работающих в период с 30 декабря по 2 января, будет действовать денежная надбавка во всех городах присутствия сервиса.

По данным SuperJob в Москве за год вакансий курьеров стало больше на 407%, в Санкт-Петербурге в 4,8 раза, в Воронеже на 268%, Ростов-на-Дону в 5 раз. Казань, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск - везде спрос на курьеров высок и речь идет о росте на сотни процентов в год. Как отмечается в исследовании, некоторые водители, занимающиеся доставкой заказов, в Москве зарабатывают до 200 тыс. рублей в месяц, а оклады пеших курьеров повысились до 100 тыс. рублей. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем российского рынка онлайн-торговли по итогам 2021 года может вырасти до 3,478 трлн рублей по сравнению с 3,221 трлн рублей в 2020 году.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Шойгу: Присоединение Крыма к РФ спасло его от нашествия неофашистов
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах