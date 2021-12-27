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27.12.2021 10:17
Рубрика: Власть

Депутат предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян

Текст: Татьяна Замахина

Чтобы российские туристы всех возрастов активнее посещали музеи, необходимо распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян. С таким предложением выступил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Сейчас наша задача - максимально наполнить наши музеи, не китайскими туристами, а нашими, отечественными", - пояснил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Это должен быть своего рода "ваучер на то, чтобы посетить музеи", добавил Милонов, отметив, что это касается в первую очередь периода пандемии.

По его словам, сегодня многие музеи испытывают нужду из-за малого числа туристов.

Пока что "Пушкинской картой" могут пользоваться школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет. Ею можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия.

Между тем Милонов также предложил ввести обязательное тестирование на знание культуры РФ при получении иностранцами российского гражданства.

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