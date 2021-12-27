Детский омбудсмен назвала тюбинг и хлопушки главными рисками для детей

Необорудованные горки, новогодние хлопушки, популярный тюбинг - самые распространенные риски начавшихся детских каникул. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Она попросила помнить о безопасности детей, ведь риски зимнего отдыха "могут создать угрозу не только здоровью, но и жизни ребенка". Об этом детский омбудсмен заявила в интервью РИА Новости.

"Впереди новогодние и рождественские праздники, школьные каникулы - беззаботное время снеговиков, нарядных елок, катаний на коньках, игры в хоккей и лыжных походов, снежных крепостей и ледяных горок, и, конечно, вкусных угощений на морозе. Хочется пожелать, чтобы наши дети провели их с пользой для своего здоровья и развития. Главное - не забывать о безопасности", - подчеркнула Мария Львова-Белова

Особенную угрозу безопасности детям она видит в новогодних петардах, хлопушках, бенгальских огнях и салютах, поэтому при приобретении этих развлечений детский омбудсмен попросила родителей проверять сертификаты соответствия их качества и не давать детям пользоваться этими игрушками без присмотра взрослых.

Отдельно она попросила родителей удостовериться в том, что стихийные горки для детского катания находятся вдали от дорог, водных или промышленных объектов, строек. При этом, по ее мнению, особую опасность для безопасности детей представляют тюбинги - из-за столкновений с деревьями, столбами и иными конструкциями, а иногда и друг с другом дети нередко получают травмы.

"Не разрешайте малолетним детям самостоятельно спускаться с горок - они летят как неуправляемый снаряд. Выбирайте оборудованные специальными ограждениями и подушками безопасности трассы", - попросила Мария Львова-Белова. Еще она попросила быть внимательными к прогнозам и предупреждениям экстренных служб и МЧС, а также одевать детей по погоде.