Диетолог объяснила, почему отказ от завтрака ведет к набору веса

Отказ от завтрака провоцирует нарушения метаболизма - процесса обмена веществ в организме. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

Как подчеркнула специалист, нарушение обмена веществ развивается чаще всего не из-за наследственных болезней, а из-за неправильного режима питания.

Принимать пищу нужно таким образом, чтобы чувство сытости сохранялось около четырех часов. То есть в день должно быть три-четыре приема пищи. И совсем не обязательно создавать стресс для организма, который вынужден после ночного 8-часового перерыва голодать при отказе от завтрака. Этим человек лишь "подогревает" сильное чувство голода и во время приема пищи неизбежно съест больше, чем требуется.

Процесс обмена веществ нарушается, если питаться нерегулярно и при этом употреблять слишком большие порции, а также, если принимать основную часть пищи на ужин, считает врач.

Кроме того, для нормальной работы кишечника и очищения организма от токсинов необходимо включить в свое меню больше растительной пищи. Овощи, злаковые и фрукты должны составлять две трети рациона. А вот от сладостей, мучного, фастфуда и полуфабрикатов лучше избавиться.

К другим причинам замедления обмена веществ относятся недостаточное поступление воды в организм, неполноценный сон и стресс.

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