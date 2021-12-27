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Рубрика: В мире

Для смены пола в Швейцарии достаточно заявления

Текст: Елена Бугайская

В Швейцарии сменить пол в паспорте теперь будет так же просто, как поменять фамилию. С первого января сделать это можно в органах регистрации актов гражданского состояния. В соответствии с принятыми год назад поправками в швейцарский гражданский кодекс каждый человек старше 16 лет сможет сменить имя, фамилию и пол в документах без каких-либо дополнительных справок, а только лишь на основании своего заявления в органы ЗАГС. Сделать это могут и несовершеннолетние, и недееспособные граждане, но лишь с согласия родителя или опекуна.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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Заметим, что ранее в некоторых кантонах требовали справку от врача, подтверждающую, что данный человек идентифицирует себя с другим полом. А в части регионов для внесения соответствующих изменений в документы нужно было пройти гормональную терапию или операцию по смене пола. Что касается имени, чтобы поменять его, нужно было доказать, что неофициально человек уже несколько лет использует новое имя. Парламент страны проголосовал за упразднение любых бюрократических проволочек еще в декабре 2020 года, но консерваторы потребовали вынести этот вопрос на общенациональный референдум. В сентябре текущего года большинство жителей страны поддержали этот законопроект.

Заметим, что уже несколько стран в Европе, в том числе Ирландия, Бельгия, Португалия и Норвегия, разрешили менять пол в официальных документах без подтверждения физической смены пола. А всего в мире 20 государств, где вопрос выбора половой принадлежности не связан с соответствующими медицинскими процедурами.

В мире Европа Швейцария

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