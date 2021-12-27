Дмитрий Мезенцев и Наталья Кочанова посетили древнейший город Беларуси

Строительство трапезной и гостиницы монастыря в самом древнем белорусском городе Полоцке на реке Полота стало одной из тем, которую обсудили спикер верхней палаты национального парламента Наталья Кочанова и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Уже через четыре года, уточняет БЕЛТА, Спасо-Евфросиниевскому женскому монастырю исполнится 900 лет, и одной из забот духовенства является нехватка трапезной и вместительной гостиницы для паломников. В монастырь ежегодно приезжают тысячи туристов, некоторые из них целенаправленно совершают поездки к святым местам.

В этой связи Дмитрий Мезенцев пояснил, что хотя конкретных проектов с Союзным государством пока нет, но первые шаги на пути к сотрудничеству уже сделаны. "Мы самым тщательным образом изучим все заключения, которые дают реставраторы, архитекторы, те люди, кто сегодня работает над сохранением уникального наследия, которое нам даровано. И совершенно точно окажем помощь. Вариант системной поддержки обители должен быть найден", - уточнил госсекретарь.

Впервые посетив этот уникальный исторический памятник в Витебской области, Мезенцев подчеркнул, что для него это стало незабываемым моментом, а как для человека воцерковленного было большой честью побывать в святой обители, прикоснуться к мощам преподобной Евфросинии Полоцкой. Он надеется, что когда-нибудь ему удастся приехать в один из старейших православных монастырей со своей семьей.

В рамках рабочей поездки, информирует агентство, гости посетили также Софийский собор и Полоцкий государственный университет.