Закон Еврейской автономной области от 23 декабря 2021 года № 49-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Еврейской автономной области 14 декабря 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 15 849 874,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8 302 143,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 15 670 834,3 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 179 040,2 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему закону, в том числе на погашение бюджетных кредитов, реструктурированных в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в сумме 114 225,8 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного долга Еврейской автономной области (далее - область) в сумме 7 142 143,6 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2023 года в размере 4 686 471,6 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга области в сумме 121 167,0 тыс. рублей, в том числе:

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в сумме 1 932,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2023 год и 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета

на 2023 год в сумме 15 436 722,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7 301 228,1 тыс. рублей,

на 2024 год в сумме 16 081 023,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7 509 805,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 15 226 035,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 238 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15 783 318,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 506 500,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2023 год в сумме 210 686,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 297 705,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему закону, в том числе на погашение бюджетных кредитов, реструктурированных в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", на 2023 год в сумме 114 225,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 114 225,8 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного долга области на 2023 год в сумме 7 324 028,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 730 229,0 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2024 года в размере 4 450 157,9 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в размере 4 133 340,4 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга области в 2023 году в сумме 102 491,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 118 054,7 тыс. рублей, в том числе:

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в 2023 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в 2023 году в сумме 1 817,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 703,4 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 2 132 795,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 301 129,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 473 288,6 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить в соответствии с законом области от 20.07.2011 № 979-ОЗ "О дорожном фонде Еврейской автономной области" объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области на 2022 год в объеме 1 051 217,2 тыс. рублей, на 2023 год - 1 177 478,2 тыс. рублей, на 2024 год - 1 312 045,6 тыс. рублей.

Статья 3

В соответствии с частью 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4

В соответствии с законом области от 18.09.2008 № 429-ОЗ "О нормативах отчислений от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты городского округа, муниципальных районов и поселений" установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 5

Учесть в областном бюджете прогнозируемые поступления доходов:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 6

Установить, что суммы задатков участников аукционов или конкурсов подлежат перечислению на счета соответствующих областных государственных учреждений и государственных органов области, открытые для осуществления и учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение областных государственных учреждений и государственных органов области.

Статья 7

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

Статья 8

Утвердить объем расходов на реализацию государственных программ области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета, на 2022 год в сумме 14 728 044,2 тыс. рублей, на 2023 год - 14 303 380,3 тыс. рублей, на 2024 год - 14 590 871,8 тыс. рублей.

Статья 9

Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего закона бюджетных ассигнований в объеме 26 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий, определенных Положением о порядке использования средств фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) правительства области, утвержденным правительством области;

2) уточнение видов расходов областного бюджета в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" в порядке, установленном департаментом финансов правительства области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование государственных программ области, в соответствии с постановлениями правительства области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде.

Статья 10

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются:

1) на компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные железнодорожные перевозки;

2) на компенсацию организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области;

3) работодателям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда области;

4) на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

5) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям области в области растениеводства, животноводства, мелиорации и кооперации;

6) на возмещение выпадающих доходов автоперевозчикам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на территории области с применением микропроцессорной пластиковой карты "Социальная карта Еврейской автономной области";

7) на возмещение расходов юридическим лицам, заключившим концессионное соглашение о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории области;

8) на возмещение расходов юридическим лицам, заключившим концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1275 мест) по ул. Шолом-Алейхема в г. Биробиджане;

9) на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства;

10) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда на междугородном и пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на территории области отдельным категориям граждан на основании студенческого проездного билета;

11) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на территории области на основании единого социального проездного билета.

2. Установить, что субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются:

1) на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными, автономными учреждениями;

2) на оказание государственных услуг (выполнение работ) некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями;

3) на компенсацию организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области;

4) на государственную поддержку общественных организаций;

5) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области";

6) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области";

7) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - Фонд "Микрокредитная компания Еврейской автономной области";

8) на имущественный взнос в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум";

9) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания, бюджетным и автономным учреждениям;

10) на осуществление некоммерческой организацией - Фондом "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области" функций центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, на осуществление деятельности;

11) на осуществление государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в области;

12) на осуществление поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности для обеспечения их доступа к финансовым ресурсам посредством предоставления займов.

3. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном правительством области.

Статья 11

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований области на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 12

В соответствии со статьями 137, 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:

1) для городского округа и муниципальных районов на 2022 год - 1,8213, на 2023 год - 1,6800, на 2024 год - 1,8000;

2) для городских поселений на 2022 год - 1,8174, на 2023 год - 1,8000, на 2024 год - 1,7900;

3) для сельских поселений на 2022 год - 2,8233, на 2023 год - 2,1000, на 2024 год - 1,9000.

Статья 13

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям области, на 2022 год в сумме 4 077 329,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 204 957,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 006 858,2 тыс. рублей, в том числе:

1) объем дотаций муниципальным образованиям области на 2022 год в сумме 788 600,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 717 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 717 100,0 тыс. рублей, из них:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов области на 2022 год в сумме 506 302,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 437 490,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 433 832,0 тыс. рублей;

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений области на 2022 год в сумме 191 298,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 197 335,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 189 378,8 тыс. рублей;

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов области на 2022 год в сумме 60 198,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 57 510,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 61 168,0 тыс. рублей;

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений области на 2022 год в сумме 28 701,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 664,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 621,2 тыс. рублей;

дотаций на стимулирование достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городского округа области на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

дотаций на стимулирование достижения наилучших показателей социально-экономического развития поселений области на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей;

2) объем субвенций муниципальным образованиям области на 2022 год в сумме 2 009 940,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 409 802,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 529 446,7 тыс. рублей, из них:

субвенций на реализацию законов области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области отдельными государственными полномочиями на 2022 год в сумме 189 153,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 184 954,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 199 900,7 тыс. рублей;

субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год в сумме 6 001,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 206,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 427,8 тыс. рублей;

субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год в сумме 2 250,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 122,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 995,1 тыс. рублей;

субвенций на реализацию закона области от 30.10.2013 № 374-ОЗ "Об определении нормативов финансирования на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Еврейской автономной области" на 2022 год в сумме 1 214 568,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 834 171,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 938 775,7 тыс. рублей;

субвенций на реализацию закона области от 30.10.2013 № 375-ОЗ "Об определении нормативов финансирования дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области, на получение детьми дошкольного образования" на 2022 год в сумме 597 966,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 383 347,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 383 347,4 тыс. рублей;

3) объем субсидий муниципальным образованиям области на 2022 год в сумме 974 501,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 077 605,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 759 861,5 тыс. рублей, из них:

субсидий на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на 2022 год в сумме 10 202,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 079,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13 079,8 тыс. рублей;

субсидий на организацию питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях области, в период их круглосуточного пребывания в муниципальном общеобразовательном учреждении вне рамок организации учебного процесса на 2022 год в сумме 910,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 910,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 910,8 тыс. рублей;

субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на 2022 год в сумме 134 895,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 127 189,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 130 761,9 тыс. рублей;

субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2023 год в сумме 87 805,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 137 381,4 тыс. рублей;

субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2022 год в сумме 93 198,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90 144,9 тыс. рублей;

субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на 2022 год в сумме 28 106,6 тыс. рублей на 2023 год в сумме 27 574,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 31 153,4 тыс. рублей;

субсидий на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, на 2022 год в сумме 656,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 656,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 762,4 тыс. рублей;

субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2022 год в сумме 1 937,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 934,7 тыс. рублей;

субсидий на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом на 2023 год в сумме 347 425,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 145 859,7 тыс. рублей;

субсидий на поддержку отрасли культуры на 2022 год в сумме 1 172,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 334,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 168,5 тыс. рублей;

субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев на 2022 год в сумме 222,2 тыс. рублей;

субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2022 год в сумме 3 177,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 185,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 036,2 тыс. рублей;

субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 год в сумме 3 328,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 328,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 328,0 тыс. рублей;

субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2022 год в сумме 2 778,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 911,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 096,9 тыс. рублей;

субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2022 год в сумме 99 921,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 188 706,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 98 589,4 тыс. рублей;

субсидий на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий области на 2022 год в сумме 41 867,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 41 867,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 46 519,4 тыс. рублей;

субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на 2022 год в сумме 409 684,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 819 662,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 849 483,6 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2022 год в сумме 19 648,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 503,7 тыс. рублей;

субсидий на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности, на 2022 год в сумме 123,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 85,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 130,0 тыс. рублей;

субсидий на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок на 2022 год в сумме 22 222,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 111 111,1 тыс. рублей;

субсидий на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2022 год в сумме 97 330,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 198 526,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 290 420,7 тыс. рублей;

субсидий на реализацию подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Еврейской автономной области" государственной программы области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области" в рамках мероприятий:

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 2022 год в сумме 1 112,2 тыс. рублей;

по благоустройству сельских территорий на 2022 год в сумме 2 005,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 663,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 179,4 тыс. рублей;

4) объем иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на 2022 год в сумме 304 287,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 450,0 тыс. рублей, из них:

иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона области от 27.06.2012 № 103-ОЗ "О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области" на 2022 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 450,0 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2022 год в сумме 288 837,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему закону.

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 15 к настоящему закону) осуществляется в порядке, установленном правительством области.

4. Установить, что Управление Федерального казначейства по области вправе осуществлять в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, за счет средств федерального бюджета на 2022 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования области на дополнительное финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета на 2022 год в сумме 29 476,0 тыс. рублей.

7. Утвердить объем субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, за счет средств областного бюджета на 2022 год в сумме 494,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 494,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 494,0 тыс. рублей.

Статья 14

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему закону.

Статья 15

Установить оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством области за счет средств, предусмотренных на реализацию соответствующих законов, в пределах 1,5 процента от выплаченных сумм федеральной почтовой связью и 0,5 процента - банками без учета налога на добавленную стоимость на основании заключенных соглашений.

Статья 16

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Заместитель председателя правительства области Г.В.Соколова







