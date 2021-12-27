Эдуард Давыдов: Люди - главная ценность "Башкирской содовой компании"

На большой итоговой пресс-конференции в московском Манеже президент Владимир Путин завил, что в этом году "зарплата начала расти".

"Изменения и в реальных располагаемых доходах населения - если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", - заявил глава государства.

По его словам, в среднем по стране реальные доходы вырастут на 3,5%. Какую роль в этом играет бизнес - в интервью генерального директора "Башкирской содовой компании" Эдуарда Давыдова.

Эдуард Маликович, ситуация на вашем предприятии с выплатой зарплат соответствует общей тенденции по стране?

Эдуард Давыдов: У нас ситуация отличается, причем в лучшую сторону. Во-первых, у нас не было никаких сокращений зарплат по итогам 2020 года. А во-вторых, год назад мы начали реализацию весьма амбициозной программы повышения благосостояния работников БСК. Ключевой пункт - ежегодное повышение зарплаты существенно выше уровня инфляции. В итоге средняя зарплата за 2021 год на АО "БСК" составляет 54 373 рубля, рост к 2020 году - 15,8%. Это уже существенно выше среднего уровня зарплат и по Республике Башкортостан, и по Стерлитамаку (в городе средняя зарплата по итогам 9 месяцев составляла 41 465,5 рублей). У нас поставлена цель: к 2025 году довести среднюю зарплату на БСК до среднего уровня по химпрому Республики Башкортостан. Мы к этой цели планомерно идем. Так что с 1 января 2022 года оплата труда снова вырастет в размере от 8,6 до 12,5% по разным категориям персонала. В первую очередь индексируем зарплаты работникам низового уровня.

В ходе торжественного собрания, посвященного подведению итогов 2021 года, вы объявили, что каждый сотрудник компании "БСК" получит премию по результатам года. За счет чего удалось премировать? Вы становитесь более эффективными? Или уменьшаете дивиденды?

Эдуард Давыдов: Действительно, до нового года мы всем сотрудникам выплатим 13-ую зарплату, в размере не менее расчетной месячной заработной платы. Это стало возможным благодаря рекордным показателям работы, достигнутым компанией в уходящем году. Согласно предварительным расчетам, всего будет выпущено около 218 тыс. тонн бикарбоната натрия (рост больше, чем на 18% к прошлому году), около 52 тыс. тонн натра едкого твердого (+31%). Кроме этого, удалось нарастить производство ПВХ до 269 тыс. тонн, кальцинированной соды марки Б - до 1824 тыс. тонн. Это лучшие значения за весь 70-летний период работы предприятия.

В рублевом эквиваленте фиксируется увеличение общего объема выпущенной продукции более чем на 20% (58,1 млрд рублей). Как итог - значительный рост и выручки (58,9 млрд руб.), и объема чистой прибыли (до 15,0 млрд руб.). При этом предприятие уплатит в бюджеты всех уровней 10,4 млрд рублей налогов. Конечно, все эти показатели стали возможными благодаря самоотверженному труду всего трудового коллектива. Так что, можно сказать, как поработали, так и заработали. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить весь наш 8,5-тысячный коллектив за добросовестное отношение, за верность своему делу и славным традициям каустического и содового производства!

То есть, можно сказать, что нынешний рекорд - это результат трудового энтузиазма?

Эдуард Давыдов: Не только. У нашего успеха, точно по классикам, "три источника и три составных части". Во-первых, большое внимание уделяем модернизации производства, внедрению новых технологий. У нас ежегодно инвестируется в модернизацию и новые технологии порядка 3 млрд рублей. В этом году полностью реконструировали производство пищевой соды. В частности, поставили новый винтовой компрессор стоимостью в полмиллиарда рублей, который позволяет и объемы производства увеличить, и качество продукции улучшить. Установили новые газовые хроматографы "Кристаллюкс - 4000М" - оборудование для мониторинга воздушной среды и водных объектов, а также пробоотборные устройства воздуха, потому что для нас, как я уже говорил неоднократно, экологизация производства - это вопрос номер один. Мы стали первым предприятием в стране, где разработали и внедрили технологию разделения дистеллерной жидкости (отход содового производства) - на твердую и жидкую фракции и придумали, как их дальше использовать. Мы одними из первых в мире внедрили технологию непрерывного дозирования инициатора, разработали технологию пеногашения в процессе полимеризации, что позволило значительно увеличить производство ПВХ. И это только малая часть сделанного!

Во-вторых, мы постоянно чувствуем поддержку со стороны федеральных структур и руководства Республики Башкортостан. Важно, что появилась возможность в оперативном режиме решать очень многие текущие вопросы, за счет этого серьезно повышается эффективность управленческих решений.

Ну, и третье - это, конечно, люди. Забота о сотрудниках - наш ключевой приоритет. Социальный пакет нашей компании - один из лучших в республике. Буквально недавно наш Коллективный договор занял первое место в соответствующем республиканском конкурсе. Жюри оценило и исполнение, и цену Коллективного договора на одного сотрудника. Действие нашего договора распространяется почти на 50 000 человек - это сотрудники, их дети, ветераны предприятия. Общая сумма затрат на реализацию всех программ Коллективного договора - более 2,5 млрд. рублей.

Что у вас в планах?

Эдуард Давыдов: То, о чем мы с вами сейчас говорим, - это принципы ESG, которые наша компания активно внедряет в свою деятельность: экологизация производства, социальная ответственность, корпоративное управление. Мы разработали ряд экологических проектов, которые позволят существенно сократить воздействие производства на окружающую среду. В частности, это переход на технологию мембранного электролиза, что позволит полностью отказаться от использования ртути. А также запуск линии по производству гранулированного хлористого кальция, которая даст возможность перерабатывать значительную часть отходов содового производства. Реализуя эти проекты, мы сможем вплотную приблизиться к химическому производству замкнутого цикла, что существенно повысит не только экологичность, но и рентабельность производства. Рационально используя прибыль, будем иметь возможность повышать благосостояние работников БСК.

Совместно со специалистами "ВЭБ Инжиниринга" (входит в госкорпорацию "ВЭБ.РФ") мы разработали большую Программу стратегического развития компании до 2030 года. В ближайшее время она будет представлена новому Совету директоров БСК. Программа предполагает не только модернизацию оборудования, но и создание абсолютно новых производственных линий. У нас много планов на следующий год, так что точно могу сказать: на нынешних производственных рекордах мы останавливаться не намерены.