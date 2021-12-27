Экс-премьер Норвегии отметила праздники в подвале

Бывший премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг провела праздники в подвале собственного дома. Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram.

"Я нахожусь у себя в подвале дома в Бергене, потому что я снова на карантине", - рассказала Сульбер и поздравила своих подписчиков. Ролик из подвала она разместила в Сети.

Обычно женщина-политик проводит это время в кругу семьи, однако в условиях карантина ей пришлось отделиться от своих родных. "В мире есть люди, которым сейчас хуже, чем мне", - сказала она.

Напомним, что в декабре в Норвегии были ужесточены ограничительные меры из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Как отмечают власти, такого роста числа не было за все время пандемии. В Норвегии на новогодних праздниках разрешено собирать до 20 гостей, возвращен масочный режим, закрыты парки развлечений и игровых площадок.