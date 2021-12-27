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27.12.2021 22:50
Рубрика: Власть

Эксперты подвели итоги политического года

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8646)
Российская политическая система продемонстрировала стабильность в сложных условиях пандемии ковида и связанных с ней мировых экономических неурядиц. В этом мнении сошлись участники круглого стола по итогам 2021 года, который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Если по многим странам прокатились волны активного общественного недовольства действиями властей из-за антиковидных мер, то России удалось удержать баланс, считает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. "Безусловно, люди устали от ограничений. История абсолютно мировая, и Россия тут еще в известном смысле более спокойно это переживает. Еженедельно по всем крупным городам Европы, США и других стран проходят марши против коронавирусных ограничений. У нас ничего подобного нет, и вот это, пожалуй, один из важных итогов этого года. Российская власть умудряется вести достаточно тонкую игру, проходить между Сциллой и Харибдой, не раздражать людей избыточными ограничениями", - сказал политолог.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Кузнецов обратил внимание и на обострение международной обстановки, попытки Запада надавить на Россию по поводу Украины и Беларуси. "Внешнее давление может приводить к каким-то внутриполитическим пертурбациям, чего у нас, кстати, тоже в этом году не происходило, что тоже свидетельствует о стабильности, о высокой стрессоустойчивости нашей внутренней системы", - констатировал он.

Экономические неурядицы, во многом вызванные ковидом, наложились на парламентские выборы в сентябре. По оценке Глеба Кузнецова, в "Единой России" эффективно сработали кадровые механизмы - состав ее фракции обновлен наполовину. Кроме того, в парламенте появилась пятая сила - партия "Новые люди". "Пока они скорее не очень много набрали, но лиха беда начало, - пояснил эксперт. - И это показывает, что политическая система зиждется на только на стабильности, она вполне изменчива и может отвечать на запрос на обновление от граждан". Партия "Справедливая Россия - За правду" сохранила свои позиции в Госдуме за счет "свежей крови", без которой могла и не попасть в новый состав нижней палаты, полагает Кузнецов. В свою очередь, ЛДПР "потеряла" ряд регионов после сентябрьского голосования, а КПРФ не реализовала потенциал главной оппозиционной партии.

Глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков согласился с тем, что удалось сохранить стабильность избирательной и в целом политической системы в довольно сложных условиях и при новых институтах трехдневного, а также дистанционного электронного голосования (ДЭГ). А ковидная повестка хоть и существовала, но этот фактор никак не зависел от политического администрирования.

Удалось сохранить стабильность избирательной и в целом политической системы

ДЭГ из "фишки для гиков" становится серьезным сегментом электорального процесса и в ближайшие 5-10 лет распространится на всю страну, уверен председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Политолог также выделил перезагрузку Российского общества "Знание". "Несмотря на то что в первую очередь речь идет об образовательной и общественной инициативе, тем не менее коммуникационная среда, которая создана в новом "Знании", безусловно, будет влиять на политические мотивации", - прогнозирует Костин. Он обратил внимание на то, что общество предоставляет площадку разным политическим силам.

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