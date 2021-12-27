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27.12.2021 14:41
Рубрика: Экономика

ФАС уличила крупнейших поставщиков металлопроката в картельном сговоре

Текст: Евгения Думанская

Федеральная антимонопольная служба признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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ФАС провела проверки в ряде регионов на фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций по поводу повышения цен на стройматериалы. В результате проверок было возбуждено дело о нарушении закона о конкуренции, по котором виновными признали АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо".

Как выяснили специалисты в ходе расследования, организации вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 руб.

Заключение картельного сговора наказывается оборотными штрафами. В ближайшее время в отношении виновных будут возбуждены административные дела, а также им выданы постановления о прекращении противоправных действий.

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