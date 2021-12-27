Федор Бондарчук стал генеральным продюсером "НМГ студии"

Федор Бондарчук - известный российский режиссер, кинопродюсер и основатель Art Pictures Studio - становится генеральным продюсером "НМГ студии. Пост генерального директора компании займет Дмитрий Табарчук, продюсер компании Art Pictures Vision. Сегодня утром Национальная Медиа Группа (НМГ) официально объявила о ряде структурных и кадровых изменений в работе компании "НМГ Студия".

Студия продолжит работу в составе кластера НМГ РТВ, который возглавляет генеральный директор "СТС Медиа", заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов. Вячеслав также будет руководить контентным комитетом "НМГ Студии", в который войдут Федор Бондарчук, креативный продюсер "НМГ студии" Жора Крыжовников (Андрей Першин), продюсеры компании "Водород" Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

Все вышеназванные перестановки означают, что будет сниматься еще больше сериалов и фильмов - просто происходит перегруппировка, чтобы адаптироваться под условия быстро меняющегося рынка.

Немного истории - "НМГ Студия" была создана в 2018 году для инвестирования в контентные проекты. Ее задачи - усиление позиций Национальной Медиа Группы в производстве всей линейки контента, включая продукты для ТВ, кино и видеосервисов. Напомним также, что в 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис More.TV, а в сентябре 2020 года холдинг стал оператором онлайн-сервиса Netflix в России.

За три года существования "НМГ Студии" был создан контентно-продюсерский хаб, объединивший несколько активов НМГ, среди которых: Art Pictures Studio, Art Pictures Vision, студия "Водород", KeyStone Production, анимационная "Студия Метрафильмс". Также были созданы совместные предприятия Star Media Vision (со Star Media) и Mars Media Vision (с "Марс Медиа Энтертейнмент").

"Новый менеджмент студии сконцентрируется на увеличении собственных производственных мощностей для НМГ и других участников рынка. Состав хаба также может быть расширен для достижения задач "НМГ Студии": в 2021 году компания уже заключила договор приоритетного предложения (first look deal) со "Студией Видеопрокат", а также с продюсером, сценаристом и режиссером Ильей Куликовым", - говорится в релизе компании, присланном в "РГ".

Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы комментирует изменения так: "Создание эффективно функционирующей контентно-производственной структуры отвечает стратегическим задачам НМГ, в числе которых рост объемов производства контента для всех сред. А привлечение такого признанного мастера как Федор Сергеевич Бондарчук, несомненно, поможет достичь этой цели".

"С НМГ меня связывают давние партнерские отношения, а также обоюдный и живой интерес к развитию нашей индустрии. Я рад, что теперь это сотрудничество станет еще более продуктивным, и у нас с коллегами появится еще больше возможностей для создания ярких и резонирующих историй", - говорит Федор Бондарчук.

Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию поясняет: "Российский медиарынок вступает в этап высочайшей конкуренции, в условиях которой ключевым фактором лидерства был, есть и остается высококачественный контент. В рамках реструктуризации мы усиливаем нашу контент-команду в том числе и опытными, сильнейшими продюсерами, к числу которых можно смело отнести Дмитрия Табарчука, за спиной которого создание нескольких национальных хитов, в первую очередь - легендарной "Молодежки", а также "Родком" и "Дылды". Мы уверены в том, что грядущие изменения сделают нашу команду еще более конкурентоспособной на стремительно растущем медиарынке".